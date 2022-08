Diego Bertie: Todo acerca de la inesperada muerte del destacado actor y cantante a los 54 años

Entornointeligente.com /

Diego Bertie se murió el viernes en la madrugada. (instagram) El actor y cantante Diego Bertie falleció en la madrugada del viernes 5 de agosto después de caerse del piso 14 del edificio donde vivía. El artista llegó gravemente herido al hospital de emergencias Casimiro Ulloa en Miraflores, pero luego de unos minutos perdió la vida. Esta noticia fue confirmada por su representante y allegados que se encuentran en shock con lo que le pasó al actor, quien hace unas semanas confirmó su orientación sexual y reveló algunos pasajes de su romance con el presentador Jaime Bayly.

El comandante de los bomberos, Mario Casaretto, informó que recibieron una llamada de emergencia por la caída de una persona, quien fue encontrado gravemente herido, con múltiples fracturas y heridas en la cabeza. Diego Bertie fue trasladado rápidamente al hospital Casimiro Ulloa, pero no resistió y los médicos solo certificaron su muerte, dejando en shock a su pareja y algunos allegados que llegaron al lugar para saber del estado de salud del actor.

La mañana del sábado 6 de agosto, los restos de Diego Bertie partieron en una carroza fúnebre con destino a un cementerio de Lima donde lo esperaban su hija y familiares más cercanos. Tras una ceremonia litúrgica y una emotiva despedida, el actor fue cremado en estricto privado.

De acuerdo al comunicado enviado a la prensa, la decisión de realizar las exequias de Bertie en estricto privado fue de su familia y tal como lo hubiera querido el actor con la finalidad de no exponer a las personas que él más amaba.

Comunicado de la agencia que representa a Diego Bertie. El manager de Bertie, Carlos Sánchez , se comunicó con ATV y afirmó que se encuentra en shock con la noticia. «Estoy shockeado, me enteré muy temprano. Estoy apenas llegando al hospital».

Diego Bertie cayó desde lo alto de edificio en Miraflores | ATV Agregó que hasta ahora no puede creer lo que ha pasado y considera que Diego Bertie era «un alma super noble, linda, artista A1. Me ha tocado compartir con él un momento hermoso de trabajo como lo que era su regreso a la música».

«No sabría qué más decir. quiero llegar al hospital hablar con su familia, su pareja, no me contesta nadie. Él deseaba mucho que su disco salga a la luz y ahora mi trabajo será honrar su memoria»

Ante las especulaciones sobre la decisión de haber terminado con su vida, Sánchez manifestó que «h e compartido muchos momentos con él. Yo sí conocí a esta maravilla de persona, era luz total».

» Diego es muy exigente con su trabajo y como un actor estudioso y meticuloso, estaba muy metido en el show y todas las oportunidades que nos comunicamos han sido muy lindas y le dije que descansara en julio. Se fue a vacacionar a Ica para luego retomar el trabajo», recalcó

La periodista Verónica Linares confirmó en Twitter la noticia de la muerte de Diego Bertie . «Hospital Casimiro Ulloa confirma muerte de Diego Bertie. Esto es muy impactante, doloroso, triste. Lo siento mucho. Mis condolencias a su familia, sus amigos y sus seguidores».

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, puso a disposición las instalaciones del sector, ubicadas en el Museo de la Nación, para velar los restos del actor, cantante y compositor Diego Bertie , aunque la familia desistió y lo velará en «estricto privado».

«El ministro de Cultura, @SalasZ_AA, lamentó hoy el fallecimiento del actor Diego Bertie y ofreció a su familia poder velar sus restos en las instalaciones del Ministerio de Cultura, pues así lo merece un primer actor», señala en un tuit el Ministerio de Cultura.

Seguidores de Diego Bertie realizan vigilia en las afueras de su casa después de confirmar su deceso. (Video: Panamericana) Ruddy Rodríguez, Sonia Oquendo, Paul Martin, Christian Meier y otros artistas y amigos de Diego Bertie se volcaron a las redes sociales para lamentar la muerte de Diego Bertie.

La actriz venezolana le dedicó un post de despedida en el que recuerda su amistad y cuando compartieron el protagónico de dos exitoas telenovelas. «Diego así te voy a recordar siempre, con tu sonrisa cálida, con tu caballerosidad, tu don de gente,tuve el honor y placer de conocerte, de trabajar contigo en dos grande producciones ‘Amantes de Luna llena’ donde tu personaje me enseño cada rincón de mi tierra y ‘ La Ex’ , eres y serás siempre el mejor compañero e trabajo que una actriz pueda tener en su carrera, un gran profesional», se lee en la primera parte que le dedicó la actriz venezolana tras enterarse de su fallecimiento .

«Amigo nos quedamos con las ganas de seguir conversando y compartiendo, tu paso por esta vida deja una gran huella, vuela alto amigo que hoy el cielo se viste de arte con tu presencia, hasta siempre Diego» , agrega.

Sonia Oquendo lloró en vivo y sostuvo que se encontraba en España cuando le llegó la noticia de su ‘hijo actoral’, mientras que Erika Villalobos con voz entrecortada sostuvo que era de las últimas personas con las que más había conversado en los últimos días.

Otra artista que se pronunció, desde México, fue Itatí Cantoral, quien protagonizó con Diego Bertie la telenovela «Vale Todo» en Brasil. La recordada Soraya Montenegro de «María la del barrio» comentó lo siguiente: «Éramos protagonistas juntos, un tipazo, un ser maravilloso».

Erika Villalobos se quiebra por la muerte de Diego Bertie | ATV Noticias Maricielo Effio , con lágrimas en los ojos, habló del gran legado que Diego Bertie dejó en la actuación, en el teatro y la música. » Diego Bertie era un tipo que siempre quería renacer, la última charla que tuvimos fue que nos contó que regresaba a la música. Yo era muy fan de él y le decía que nosotros b¿vamos a vibrar con él sus mejores éxitos. Nos deja un legado grande, fue un actor tan metódico, justo y para muchos tenía mucha altivez y reservado, pero era la persona más buena del mundo»

A través de un comunicado, el hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte de Diego Bertie . «Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 04:10 de la mañana ingresó el señor Diego Bertie Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento», dice parte del documento.

«El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor», culmina el comunicado.

Comunicado del hospital Casimiro Ulloa por la muerte de Diego Bertie En redes sociales, seguidores del artista, amigos y personajes de la farándula peruana lamentaron la repentina muerte de Diego Bertie y expresaron sus condolencias hacia el actor y cantante.

«Muy triste por lo de #DiegoBertie . Apenas le acabó de despertar y veo semejante y terrible noticia, descansa en paz, yo te conocí actuando. Que la tierra te sea leve y muchas flores al cielo», escribió un seguidor en Twitter

«Qué frágil la vida, es muy triste saber de la muerte de Diego Bertie , en un momento tan lindo de su vida, cuando estaba retomando su carrera musical y había decidido vivir libremente ante una sociedad juiciosa»

Juliana Oxenford se pronunció en sus redes por la repentina muerte de Diego Bertie . «Un gran artista, una gran persona. Mis condolencias a la familia y amigos de Diego Bertie. Q.E.P.D»

Paco Flores también se pronunció: «No puedo creer lo de Diego Bertie . Qué triste noticia. Gran persona y gran actor. QEPD».

Tras conocerse la noticia de la caída de Diego Bertie , familiares del actor llegaron hasta el hospital Casimiro Ulloa para conocer de su estado y los médicos les habrían comunicado la terrible noticia de su deceso. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional también se encuentran en el lugar y se supo que el cuerpo del artista deberá ser sometido a una autopsia de ley.

Familia de Diego Bertie llegó hasta hospital donde falleció actor | América TV Personal de la comisaría de Miraflores llegaron hasta el edificio donde Diego Bertie cayó desde el piso 14. Se supo que representantes del Ministerio Público y peritos también se encuentran en el lugar para recabar información y conocer qué es lo que realmente ocurrió la trágica madrugada.

Asimismo, se supo que agentes de la Depincri se encuentra en el lugar del accidente.

Policía llega a edificio donde cayó Diego Bertie | América TV Por la tarde del 5 de agosto, los restos del artista fueron llevados a la Morgue de Lima , donde los especialistas determinaron que la causa de su fallecimiento fueron los múltiples traumatismos que sufrió tras la caída.

Luego de los exámenes de ley, una carroza fúnebre llegó hasta el lugar para recoger el cuerpo. En el vehículo iba su hermano Fernando Bertie y se llevó al actor al cementerio Jardines de la Paz de La Molina , donde lo habrían cremado, según la información que dio América Noticias.

En un breve comunicado, la agencia que manejaba la carrera artística de Diego Bertie , informó que la familia había decidido que la ceremonia de despedida del artista será en «estricto privado» y que en los próximos días se conocerá dónde se hará la misa de mes para conmemorar su partida.

«Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida de nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa. Rogamos a los medios de comunicaciones respetar este momento «, sostiene la misiva.

«Oremos todos por Diego y por la familia, que encuentren paz y resignación. Gracias», finaliza.

Comunicado de la agencia que representa a Diego Bertie. El destacado actor, en una entrevista que concedió a Verónica Linares , tocó algunos aspectos de su vida personal y de los proyectos que realizaba.

En un momento de la charla, el destacado actor y cantante habló sobre su experiencia en la pandemia y de cómo esta situación lo llevó a reencontrarse con su pasado para luego reflexionar y cuestionarse sobre los objetivos y metas personales que debía cumplir.

«Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, al decir qué cosas he dejado a medias y que no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, entonces no quiero dejar nada a medias. Por ahí vino mi regreso a la música», comentó.

En sus últimos días de vida, Diego Bertie no solo se encargó de promocionar su música, sino también de dejar un mensaje referente a la salud. El sábado 6 de agosto, RPP Noticias expuso un video donde se ve al artista difundiendo una campaña de prevención de la viruela del mono, incentivado por el Ministerio de Salud, el cual aún no se había difundido en las redes sociales.

«Protégete de la viruela del mono, evita contacto con personas que tengan erupciones en la piel, lávate las manos, usa mascarilla. Protégete de la viruela del mono, si presentas erupciones en la piel, llama al 113 o acude al establecimiento más cercano de salud», señala el cantante en el video.

Sin duda, un mensaje importante que Diego Bertie tuvo mucho interés de difundir.

Diego Bertie y su importante mensaje para campaña de salud. (Video: RPP Noticias) La familia de Diego Bertie se pronunció, el último domingo 7 de agosto, tras la muerte del actor y cantante. Una anterior misiva pedía al público y a los medios de comunicación que se respete la voluntad de realizar la ceremonia de despedida en estricto privado, sin embargo, esta vez, los seres queridos de la exitosa figura emitieron un comunicado agradeciendo el cariño que han expresado los fans en todo este tiempo.

Como se recuerda, la cremación y despedida a Diego Bertie fue este sábado 6 de agosto, donde solo asistieron los familiares directos. En esta oportunidad, se dieron un tiempo para dedicar unas palabras al público en general.

«La familia y seres queridos de Diego, queremos alcanzar el mas profundo agradecimiento a todas las personas que han manifestado, en especial estos últimos días, su cariño y admiración hacia él y su trayectoria profesional, así como el respeto que han tenido por el hondo pesar que sentimos por su partida» , se puede leer.

«Gracias por su amor, cariño, admiración y respeto a nuestro Diego querido «, culmina el mensaje que fue publicado en la red social de la agencia que representaba al artista.

