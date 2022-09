Diego Alfonso de «Diario de un gigoló»: «Hay un universo femenino muy poderoso en la serie»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nació en Argentina y si bien dice que comenzó tarde a actuar, integró el elenco de series conocidas como Los exitosos Pells, Para vestir santos , Botineras y Casi ángeles . Desde hace más de una década se radicó en México donde también es cantante. Tomando mate se conecta Diego Alfonso al Zoom para hablar con El Pais de la serie Diario de un gigoló que ayer era lo más visto en Netflix.

Creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Jesús Castro, Victoria White, Fabiola Campomanes y Adriana Barraza se centra en Emanuel (Castro), un escort que se ve implicado en la muerte de una de sus clientas. Alfonso interpreta a Aguilar, uno de los investigadores del caso.

Sobre su carrera, su vida en México y Diario de un gigoló, habló Alfonso con El País.

—¿Cómo te sumas a esta serie?

—Es un proyecto que hace mucho empezó a gestarse. Iba a ser una serie más larga a filmarse en Miami, después se habló de México pero la hicimos en Argentina y con menos episodios. El proyecto me llegó por mi manager, pero cuando vi quién la hacía me empecé a mover porque quería hacerla. Hice muchos castings, fueron como cuatro etapas y fui el último en confirmarse. Viajé a Argentina lo que fue una locura volver a mi país para hacer de mexicano. Igual lo disfruté mucho.

—Diario de un gigoló es como una telenovela policial. ¿Cómo la defines?

—Es un melodrama, un género súper noble, pero cuando la miras tiene un nivel de producción interesante, lo mismo la edición, música y elenco. Te das cuenta que hasta el melodrama cambió en estos años. Se abordan temas que antes apenas se mencionaban porque no deja de ser una sociedad muy conservadora, y además hay un montón de sexo. También cambió la forma de hablar, antes era más acartonado todo y ahora se refleja un lenguaje más real.

—También se nota un cambio con la presencia de mujeres fuertes en la trama.

—Sí, hay un universo femenino muy poderoso en la serie. Nos hemos cansado de ver historias donde la mujer es cosificada y pareciera que el problema era que se expresaran. Acá es distinto y si bien se llama Diario de un gigoló, las mujeres se llevan puesta casi toda la serie. Ahí también se ve cómo han cambiado los tiempos y las historias.

Diego Alfonso en la serie «Diario de un gigoló». Foto: Difusión —En la serie eres un mexicano, ¿cómo fue adoptar el acento?

—El otro día hablaba con Eugenia Tobal que es amiga y compañera en la serie y quería ver cómo había quedado todo porque no hablamos en español neutro sino en mexicano. Para responder la pregunta, te adaptás o te adaptás. Yo hablo como argentino cuando estoy con argentinos, porque me matan si meto un acento distinto, y salvo mi primera película en México, donde hice de argentino, siempre hablé con acento mexicano. Y si te equivocas te lo hacen notar. Lo mismo pasa en España, les gusta nuestro acento pero no quieras imitarlos, no les gusta.

—¿Cúando comenzaste con la actuación?

—No empecé de chico yendo a los castings y eso, lo mío se dio orgánicamente. Estudiaba teatro y canto pero como un hobbie para desenvolverme en mi trabajo. Después fui a castings pero para probarme. Me acuerdo que me daban permiso en el trabajo para ir a grabar. Y cuando ya tenía mucha carga horaria en televisión tuve que elegir. En muy poco tiempo surgieron muchos proyectos importantes.

Diego Alfonso. Foto: Difusión —Empezaste tu carrera en los 2000 con series muy conocidas. ¿Cómo fue tomar la decisión de irte a México?

—La decisión fue fácil porque antes de estar en la tele tenía un trabajo de oficina en un banco, nada que ver. Tenía amigos actores con vidas y economías bastante irregulares y no sabía si quería dejar la estabilidad del sueldo en el cajero. Después de Casi angeles me mudé a México. Me acuerdo que miraba a los chicos de la serie y todos tenían 10 años menos que yo, y me pareció que en México podía empezar. No me daba para irme a Los Ángeles porque tengo amigos que me dicen que es un ambiente bastante hostil. Además en México tenemos el mismo idioma, tenía referencias que la cosa era más estable y me lancé. Me vine sin contactos y pensé que lo peor que podía pasar era que me gastara los ahorros que había conseguido si me iba muy mal.

—¿Gracias a esta serie surgieron más proyectos?

—Sí, de hecho me voy a Miami para una reunión, después voy a Argentina y más adelante en España. Todo eso pasa ahora y gracias a la serie. En octubre se estrena en cines Hablame de ti , una película que seguramente vaya a alguna plataforma. Y hay más proyectos en la vuelta.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com