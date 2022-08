Didac Salas y la polémica lista del Europeo: «Se nos trata de forma denigrante y vergonzosa»

Entornointeligente.com /

E l pasado martes la Real Federación Espaáola de Atletismo (RFEA) hacía pública la lista de deportistas seleccionados para los Campeonatos de Europa de Múnch , la segunda cita en importancia para el atletismo esta temporada después del Mundial de Eugene. Siete atletas que estaban clasificados en virtud del ranking se quedaban fuera, cuando cumplían con este requisito que les abría la puertas de los citados campeonatos. Con las reglas en la mano, eran elegibles, por tanto, pero la RFEA era quien decidía sobre su elección .

Para Didac Salas (pértiga), Daniel Cisneros (110m. vallas), Iker Alfonso (400 m. vallas), Iker Arotzena (longitud), José Emilio Bellido (triple salto), Carlos Rojas (salto de altura) y Aauri Bokesa (400m) fue una sorpresa verse fuera de la lista definitiva. En el caso de Bokesa, incluso tenía un mensaje del seleccionador que dejaba bastante claro que iba a viajar a Alemania . Numerosos atletas que sí formarán parte del equipo nacional en la cita continental, como Asier Martínez o Diego García Carrera, defendieron la posición de sus compaáeros al considerar que los criterios eran claros.

Por su parte el pertiguista Didac Salas encuentra pocas explicaciones a su ausencia después de todo lo que había peleado esta temporada por ganarse una de las 26 plazas que su disciplina tiene en el Europeo. Su mejor marca del aáo era de 5,55 metros , lograda en los Nacionales en Nerja, y no alcanzaba a la de corte para estar en Múnich, que era 5,75 . Sin embargo, el catalán mostró una gran regularidad desde el comienzo de la temporada al aire libre, lo que lo situaba como el número 22 del ranking europeo , por lo que cumplía con los requisitos para ocupar una de las varias plazas que la pértiga aún no había cubierto en virtud de las marcas de los atletas.

Los objetivos de la RFEA en Múnich Para Salas, todo tiene que ver con los objetivos que el seleccionador Pepe Peiró explicó para argumentar la lista de convocados para el Europeo: «Queremos maximizar el número de medallas, tener el mayor número de finalistas y contar con el mayor porcentaje de atletas que superan una ronda o clasificación similar» , dijo el máximo responsable deportivo de la RFEA.

El pertiguista explica a MARCA su punto de vista así: «La decisión de la Federación no ha sido objetiva, fue arbitraria . Se han marcado como uno de sus objetivos que pasen de ronda el máximo número de participantes, algo que no tiene sentido porque cada disciplina es muy distinta. En la pértiga, por ejemplo, sólo hay una ronda previa antes de la final porque sólo somos 26 competidores y es más complicado estar en la final. La Federación se ha marcado este objetivo para quedar bien y justificar ante los medios unos buenos resultados» .

Tres infiltraciones para estar en Múnich… pero no va Para Didac Salas, cuyo club de atletismo es el F.C. Barcelona, la decisión de Peiró se hace más inexplicable una vez que desde la Federación sabían que estaba forzando para lograr mejores resultados que amarraran su clasificación por ranking: «Llevo toda la temporada defendiéndome con una lesión en el isquio izquierdo. Me he infiltrado tres veces con cortisona, la última vez la semana pasada. Ha sido en un servicio ajeno a la Federación, pero todo esto con conocimiento de su servicio medico, que me lo recomendó para poder estar en Múnich y rendir al máximo nivel. Lo he hecho porque era una situación excepcional, por el Europeo. Fue una decisión conjunta, pero he puesto en riesgo mi físico y luego me privan del objetivo .

Lo acusan de hacer «el mínimo» Salas, que fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, pidió explicaciones a la RFEA, que lo acusó poco más o menos de no dar todo lo que podía: «Si me lo llegan a decir, incluso habría arriesgado más, pero yo ya tenía mi ranking hecho. Cuando he pedido explicaciones, no entiendo que digan que iba a por el mínimo. Se me acusa de hacer el mínimo para ir a los campeonatos . Este aáo fui campeón iberoamericano y revalidé mi título de campeón de Espaáa. Tengo potencial para saltar 5,70».

Discriminación en los Juegos Mediterráneos Didac, afirma que se ha visto obligado a hablar ahora pues «ya se me negó poder ir a los Juegos Mediterráneos estando primero del ránking, pues alegaron que se apostaba por llevar a los jóvenes . Si hay dos plazas puedes llevar a dos, pero decidieron llevar sólo a uno. Fue una discriminación por edad y luego se habla de los valores de igualdad . Con eso me negaron también la posibilidad de competir, lograr una medalla y conseguir alguna de las ayudas que ofrece la Federación, a las que sólo se tiene acceso si se compite con el equipo nacional» , apuntó.

Decepción Para el atleta de 29 aáos, es un momento complicado: «Ahora mismo estoy muy decepcionado con este deporte porque le he echado muchas horas a esto, era mi prioridad y he puesto mi salud en juego, más aún en una pértiga. La recompensa es muy baja, lo hacemos porque somos unos enamorados, pero se nos trata de forma denigrante y vergonzosa. Esto es mala publicidad para ellos de cara a futuras generaciones . Chicos jóvenes te hablan de esto. Incluso si llegas a la élite y te lesionas, te dan la espalada».

Por las futuras generaciones Para finalizar, Didac Salas se refiere al apoyo recibido, por lo que considera que algo de razón tendrán los atletas que se han reivindicado tras quedarse fuera de la lista: «Yo siempre he evitado hacer este tipo de declaraciones, era de tirar hacia delante, pero ya no podía más y lo hago por mí, por los demás atletas y por las generaciones futuras. Nunca tantos atletas hablaron de lo que está pasando. Hay muchos que están dando la cara por nosotros. No es una rabieta como dice la Federación. Es una injusticia muy clara y todo por nada, porque quieren lucir sus estadísticas» .

