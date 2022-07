Dicen la razón por la que Kerly Ruiz viene a Venezuela

Entornointeligente.com /

Recientemente la animadora venezolana Kerly Ruíz reveló que pronto estaría de regreso al país, y ahora se revelan los aparentes motivos de su venida. Cabe destacar que, en días pasado la presentadora de televisión y modelo dijo a través de su cuenta de Instagram « L es cuento que sí voy en semanas a Venezuela, ya les digo la fecha muy pronto. Feliz de regresar a mi país después de 5 años» sin embargo no comentó si era de visita o tenía proyectos laborales.

Ahora bien, tras el anunció de su regresó la cuenta de Chepa Candela aseguró que la artista criolla viene al país con intenciones de hacer una chamba, agregando que está en conversaciones con los altos ejecutivos del canal de la colina para trabajar en la conducción del Miss Venezuela de 2022.

Al igual que Maite Delgado, la ex presentadora de Portada’s ha tenido este honor, y por ello la quieren de vuelta en la animación del certamen de belleza. Asimismo, Chepa contó «Les bato que la Kerly Ruiz acaba de dar señas de vida, y a través de su cuenta de Instagram anunció que pronto regresará a estos lares, y no precisamente a pasear. ¡No señor! Según me enteré, la susodicha ique fue llamada de urgencia de Venevisión, donde sostendrá una reunión a puertas cerradas con los productores del Miss Venezuela».

Finalmente, hay que recordar que la septuagésima(70.ª) edición del certamen Miss Venezuela se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas en el mes de noviembre, por lo cual desde ya están empezando a afinar detalles para la noche final.

Redacción Gossipvzla​ ​

