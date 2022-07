Diario La Prensa informa que personal de su redacción abandona Nicaragua por seguridad

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El diario La Prensa, a través de su edición digital, informó este jueves- sin precisar detalles- que personal de su redacción se vio «obligado a abandonar Nicaragua» por la «persecución del régimen de Ortega».

El medio dijo que «periodistas, editores, fotógrafos y otro personal, se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua en las últimas dos semanas para resguardar su seguridad y su libertad». La Prensa agregó que algunos trabajadores salieron sin documentos o con los documentos vencidos porque las instituciones gubernamentales se negaban a renovárselos.

La Prensa agregó que la salida de sus empleados del país comenzó luego del que denominó un «nuevo ataque» contra el diario la noche del 6 de julio, «cuando la Policía secuestró a dos trabajadores del medio». Según la nota, «a ambos, a petición del fiscal Manuel Rugama, del Ministerio Público, el juez Séptimo Penal de Audiencias de Managua, Abelardo Alvir Ramos, les decretó 90 días de prisión, sin especificar qué tipo de sospechas tiene el régimen en contra de ellos».

La Policía Nacional y el Ministerio Público no han informado sobre las causas de la detención o el posible delito que se investiga en el caso de estos dos trabajadores del medio. CNN contactó a ambas entidades para obtener más información, pero aún no ha obtenido respuesta a las consultas.

Medios oficialistas de Nicaragua muestran imágenes de Félix Maradiaga luego de que su esposa reiterara su preocupación por su deterioro físico Según La Prensa, esos dos trabajadores -cuyos nombres las familias prefieren mantener bajo condición de anonimato- permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. CNN no ha podido verificar esta información de forma independiente ya que no hay acceso a esa dependencia. El Poder Judicial de Nicaragua no ha brindado detalles de este caso.

El medio denunció que luego de los arrestos, continuaron los allanamientos a las viviendas de varios periodistas, fotógrafos y otros trabajadores, «lo que obligó a La Prensa a poner en resguardo a su personal y posteriormente sacarlo del país», afirma.

publicidad El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) expresó este jueves que el «exilio forzado de personal de la prensa es un paso más al cierre de toda posibilidad de libertad de expresión y prensa. Están condicionándoles a depender de otras fuentes, imposibilitando la verificación in situ de los atropellos que comete el régimen y poder informar desde afuera», advirtió la organización no gubernamental.

Desde agosto de 2021, las instalaciones de La Prensa, medio con más de 95 años de existencia, están tomadas por la Policía. Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue declarado culpable del delito de lavado de dinero y condenado a 9 años de prisión. Tanto Holmann, como su familia y abogados rechazan los cargos, y apelaron la sentencia.

Otra miembro de la junta directiva de La Prensa, la también excandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, fue condenada el 21 de marzo a ocho años de prisión por lavado de dinero y retención indebida, según informó el Cenidh. Su defensa rechazó el fallo y los cargos que lo sustentan.

