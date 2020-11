Diario de una Cuarentena: Capítulo Ciento Tres: Análisis de la coyuntura, Guaidó y su campaña “Venezuela alza la voz”.

Pero, ya hemos estado muy extensos por hoy, y esto será motivo de un mayor desarrollo en las próximas entregas de esta columna. ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! * Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tutiteras Socialistas. , www.juanmartorano.wordpress.com , [email protected] , [email protected] , [email protected] , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano. Compartir en Whatsapp Etiquetas: Actualidad elecciones Geopolitica internacional Juan Martorano Política

Para el momento en que esta edición de esta columna salga publicada, nos encontraremos a las vísperas de los comicios presidenciales en EEUU. Comicios éstos signados por falta de propuestas de las principales opciones candidaturales a la Primera Magistratura en EEUU (Biden y el aspirante a la reelección, Donald Trump), donde puede pasar de todo, y que ello no representa mayores cambios de la política exterior de EEUU por lo menos en lo que a la República Bolivariana de Venezuela concierne.

De hecho, en mi modesta opinión, aplicaría aquello de que vale más “malo conocido que bueno por conocer”, puesto que Biden sería peor que Trump en lo referido a nuestro país. No olvidemos que los demócratas, con esa apariencia de mostrarse más simpáticos y “potables” que los republicanos, han sido los que han llevado a cabo la mayor cantidad de intervenciones militares de EEUU por el mundo (así lo indican las estadísticas y la propia historia). Mientras que los republicanos aplican aquella tesis de Theodore Roosevelt de la “zanahoria y el garrote”, los demócratas aplican el denominado “smart power” o poder inteligente, en la que en términos coloquiales se diría en mi país, Venezuela, vale más “maña que fuerza”.

No podemos olvidar también que, la muerte del Comandante Inolvidable Hugo Chávez ocurre el 5 de marzo de 2013. Es decir, durante el inicio del segundo mandato de Barack Obama, el primer presidente afroamericano que tuvo EEUU pero que no representó un cambio real en el sistema imperante en el país norteño. Ahí cabría recordar quién era su vicepresidente durante sus dos períodos de gestión. Y aquí me permito recordar algunos de los haberes de esa gestión y de la dupla presidencial en aquel entonces, Obama-Biden:

1.- El Golpe Militar que logró el derrocamiento de José Manuel “Mel” Zelaya en Honduras, el 28 de junio de 2009, debido al intento del entonces Primer Mandatario hondureño de consultar a su pueblo con respecto a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que devino en enfrentamientos de éste con el entonces Congreso Nacional de la época, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema. En ese caso, el triunfo se lo llevaron los golpistas con el apoyo de la administración Obama- Biden.

2.- El Golpe Militar Policial contra el entonces presidente Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010, a través de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 debido a que efectivos de la Policía Nacional de Ecuador iniciaron una “protesta” en contra de la Ley de Servicio Público aprobada por la Asamblea Nacional de ese país en la cual la Policía y los militares fueron integrados a la Ley de Servicio Público, además las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional fueron asignadas al ámbito del Ministerio de Educación y sus servidores administrativos adscritos al sistema educativo público. La protesta constó de la suspensión de sus jornadas laborales, bloqueos de carreteras y además impedir el ingreso al Parlamento en Quito.​ A esto se sumó un grupo de elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que usando sus cuerpos como barrera, bloquearon la pista del Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, haciendo caso omiso a su guardia presidencial y a las recomendaciones de seguridad de su escolta, y tratando de negociar personalmente con los policías insurrectos acudió al regimiento de policía, principal foco de la huelga, a intentar dialogar en busca de un entendimiento.

Varios de los policías presentes en dicha huelga, mostraron descontento de la presencia del Presidente donde fue recibido con granadas de gas lacrimógeno, la situación se tornó caótica cuando los policías ecuatorianos no permitieron que el presidente Correa abandonara el recinto policial.

El Presidente Correa aun convaleciente de una rodilla recientemente operada, fue puesto a buen recaudo en un edificio contiguo donde realizó un discurso desde una de sus ventanas, demostrando su indignacion por los abusos en dicha protesta, en el que les aseguró que no se iba a dar marcha atrás con la ley en cuestión, y que si deseaban podían matarle.

El Presidente fue apartado con dificultades del tumulto que se convirtió en un campo de batalla entre bombas de gas y spray de pimienta utilizados por los miembros policiales. Fue entonces cuando se le tuvo que colocar una máscara antigases, para ser llevado por el equipo de seguridad presidencial hacia el Hospital de la Policía adyacente al lugar de los hechos. Este edificio fue luego rodeado por policías inconformes. Correa alegó que estaba secuestrado​ y declaró desde allí un estado de excepción que movilizó a las Fuerzas Armadas del Ecuador a las calles argumentando que un Golpe de Estado se estaba llevando a cabo​ y responsabilizando a la oposición. 8 ​Ordenó además una cadena nacional, lo que para las leyes de Ecuador significa obligar a todos los medios de comunicación a transmitir la señal del canal público ECTV, esta cadena nacional duró ocho horas ininterrumpidas.

Gracias a las diligencias en aquel entonces del Presidente Hugo Chávez y de su canciller en ese entonces, Nicolás Maduro, se activó la UNASUR, y se hicieron las coordinaciones a nivel internacional para derrotar la conjura en contra de la Revolución Ciudadana en Ecuador, logrando rescatar con vida, sano y salvo al Presidente Correa y restituyendo el hilo constitucional y la tranquilidad en ese país meridional. El triunfo acá se lo llevan las fuerzas de izquierda y progresistas de la región.

3.- La destitución, mediante un amañado y controversial juicio político o impeachment al entonces presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo, debido a la “crisis política” en ese país debido a las acusaciones iniciadas por la Cámara de Diputados del Congreso de ese país por “mal desempeño de sus funciones”, acusándolo (entre otras razones) de los enfrentamientos suscitados entre campesinos y fuerzas policiales en la localidad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, con el saldo fatal de diecisiete personas fallecidas. Una mayoría parlamentaria de 115 legisladores de un total de 125 aprobó su destitución el 22 de junio de 2012, asumiendo la Primera Magistratura de ese país el entonces vicepresidente, Federico Franco. Nuevamente la mano de la administración Obama- Biden estuvo metida en esos planes, y de ahí se llevaron otro triunfo.

4.- El juicio político o impeachment a la entonces presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rouseff, proceso iniciado a través de la aceptación el 2 de diciembre de 2015 por parte del entonces presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil, Eduardo Cunha, de la denuncia por supuestos crímenes de responsabilidad ofertada por el procurador de justicia jubilado, Hélio Bicudo y los abogados Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal sobre supuestas violaciones por parte de la entonces mandataria a la ley presupuestaria y la ley de probidad administrativa, así como sospechas de su supuesta implicación en actos de corrupción en Petrobras, que eran objeto de investigación de la Policía Federal, en el marco de la Operación “Lava Jato”. Este proceso ampliamente conocido por nuestro país, culmina con las votaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado del Parlamento brasileño los días 17 de abril y 12 de mayo de 2016, con los resultados de357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones en la Cámara baja y 55 votos a favor y 22 en contra en la Cámara Alta, procediéndose a la separación de Rouseff del cargo de Presidenta de la República Federativa de Brasil durante 180 días (6 meses), procediéndose a la posesión del entonces vicepresidente Michel Temer como nuevo mandatario de ese país, quien terminó gobernando por el resto del período que correspondía a Rouseff, al materializarse luego del lapso señalado la destitución de la misma. Otro triunfo de los golpistas y de la administración Obama- Biden, esta vez gracias al recurso del “law fare” o la persecución judicial a mandatarios o líderes de la izquierda o progresistas en la región, debido a los recursos legales permitidos por las legislaciones de los correspondientes países, debido a que en ellos está impregnado el germen del modelo de democracia representativa.

Estas son sólo muestras de lo que podríamos esperar en una eventual administración de Joe Biden, si resultaré al final vencedor en los comicios previstos para el día de mañana en EEUU.

Ahora bien, hay que tomar debida nota sobre las últimas comparecencias que ha venido realizando el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, sobre las últimas amenazas que se ciernen sobre el país, a poco menos de 34 días de la celebración de unos comicios parlamentarios destinados a renovar los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de nuestro país, por el período 2021-2026.

Esto apuntalando a la reciente fuga el 24 de octubre, del dirigente de la extrema derecha y fundador del partido Voluntad Popular, ex alcalde del municipio Chacao durante dos períodos (2000-2004 y 2004-2008) Leopoldo López Mendoza de la embajada del Reino de España. Cabe destacar que López Mendoza vivió prácticamente en la sede diplomática durante dos años, por lo que no se descarta que el embajador de ese país, el señor Jesús Silva, haya sido cómplice de tal hecho, lo que constituye una acción inamistosa para con nuestro país, y que contribuye al enrarecimiento del clima y de las relaciones de ese país con el nuestro.

Esto no podemos verlo descontextualizado de la detención del ciudadano estadounidense Matthew Heath, detenido el pasado 23 de marzo en Colombia como lo indica nuestro representante ante la ONU, Samuel Moncada, junto a 5 venezolanos con municiones y armamento de alto calibre, son poder explicar la posesión de las mismas ni su presencia en ese país en plena pandemia.

Heath además actuó como mercenario en los conflictos de Irak y Afganistán. Otro importante dato que aporta Moncada sobre el personaje de marras.

Importante es de destacar que este delito en el país vecino es castigado con 9-12 años de cárcel; sin embargo, 5 meses y 18 días después (10 de septiembre de 2020) Heath es detenido en territorio venezolano junto a los mismos sujetos que lo acompañaban en Colombia. Esta vez portando un lanzagranadas AT4, calibre 84 mm, una subametralladora modelo UZI, calibre 9 mm, cuatro piezas rectangulares de presunto material explosivo C-4, dinero en moneda extranjera, un teléfono satelital y tres celulares.

Todo ello como parte de las acciones para el inicio de una guerra en Venezuela, como lo titula un muy buen trabajo periodístico que apareció en el diario Últimas Noticias de ayer 1 de noviembre, el cual recomiendo su lectura ampliamente.

Lo cierto del caso es que en los últimos días de octubre y comienzos de este mes de noviembre se han suscitado sendos ataques tanto a la refinería de Amuay, donde a través de un misil posiblemente disparado desde una aeronave no tripulada (dron) o una embarcación, que voló prácticamente una de las torres de Planta 4, ocasionándole daños estratégicos y que afecta de manera notable las operaciones del Centro Refinador de Paraguaná (CRP) que abastece de gasolina a nuestro país.

Si tomamos también en consideración las advertencias del Vicepresidente Sectorial de Economía, Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y Petróleo, Tareck El Aissami, además de ello, se han registrado más de 87 ataques al sistema eléctrico en el estado Falcón, buscando afectar las operaciones del CRP, así como actos de sabotajes a los sistemas hídricos asociados a las refinerías de Amuay y de Cardón y con la intención de afectar los servicios industriales necesarios para garantizar las operaciones del CRP, es decir, que hubo una cadena de eventos que derivaron en la acción perpetrada el día pasado martes 27 de octubre de 2020.

Asimismo, el propio Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el marco del Congreso del Bloque Histórico, que se celebró en Caracas el pasado fin de semana, y con una profunda carga simbólica, ya que el sábado se conmemoraron los 79 años del nacimiento del cantor Alí Primera, uno de los íconos y símbolos de la Revolución Bolivariana. Indicó también sobre acciones terroristas y de sabotaje en contra del Complejo Petroquímico “El Tablazo”, ubicado en el estado Zulia.

De igual manera advirtió Maduro en el referido foro, sobre la posibilidad de ocurrencia de eventos desencadenantes de alto impacto, buscando originar conmoción nacional e internacional, debido al desespero de Trump ante la posibilidad de resultar derrotado en las elecciones del día de mañana en EEUU, y necesita mostrar un “trofeo” para poder revertir esa posible tendencia. El trofeo no es más que el derrocamiento del gobierno de Maduro y el aniquilamiento de la Revolución Bolivariana.

Estos son algunos elementos que avizoran un mes de noviembre posiblemente convulso, sobre todo cuando el día de mañana, que se celebran los comicios presidenciales en EEUU, coincidirá con el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional en Venezuela, las cuales se celebrarán el 6 de diciembre, pero que dicha campaña debe culminar el 3 de diciembre.

Para ir cerrando esta entrega, podría aportar varios elementos para el análisis, sobre todo por una serie de actividades y hechos, pero eso lo podemos hacer a lo largo de otras entregas. Pero hay dos elementos que no puedo dejar pasar por debajo de la mesa, y que debo señalarlos en el cierre de esta edición de esta columna, y tienen que ver con Juan Guaidó.

Si bien es cierto que en términos políticos Juan Guaidó ha venido siendo confinado, aislado y neutralizado. Como bien sabe Guaidó que tiene lapso de caducidad hasta el 4 de enero, esto lo hace realmente peligroso, más allá de su capacidad real de movilización de calle, la cual en estos momentos es prácticamente nula. No obstante, para el despliegue de acciones terroristas no se requiere gran cantidad de personas, y más con Leopoldo López libre y tomando a Madrid como base de operaciones para sus actividades de lobby y conspirativas.

El grupo Guaidó- López se está moviendo fuertemente en EEUU a los fines de lograr que los tanqueros iraníes que nos están proveyendo de gasolina sean bombardeados antes de llegar al mar territorial venezolano. Tal planteamiento que configura un delito de piratería sancionado por el Derecho Internacional viene siendo planteado por esta gente, y la respuesta del gobierno iraní no se ha hecho esperar: Han señalado que sí algo llegara a ocurrir con sus tanqueros, ellos están dispuestos (y capacidad tienen para ello) de volar varias embarcaciones de guerra de EEUU en represalia ante una acción evidentemente de guerra.

Entonces, si esto es así, si Irán se restea con nosotros como lo hizo Chávez en el 2009 en circunstancias también difíciles para ese pueblo hermano: ¿Qué estamos esperando nosotros para detener de una vez a Guaidó, ante tantos delitos flagrantes que éste ha cometido?

Pero, para más inri, pero para no caer en esa especie de debate filosófico de quien fue primero si el huevo o la gallina, por la razón siguiente:

Guaidó, siguiendo la línea de sus amos imperiales norteños, y para tratar de legitimar su pretendido mandato, trata de realizar, en fraude a la constitución, una supuesta consulta popular que haga sombra a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre (lo mismo hicieron en 2017 en víspera a la elección de los y las integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente, bueno es recordarlo) para que, aplicando de manera tergiversada el principio de continuidad administrativa, continuar con su “presidencia” y “mandato” hasta más allá del 5 de enero de 2021. Pero no conforme con ello, he podido observar que, a través de su cuenta en tuiter y su canal de youtube, se ha montado en una campaña que se denomina “Venezuela Alza La Voz”, para ir generando las condiciones para la generación de caos e ingobernabilidad en el país que devenga en una crisis política que justifique la activación de salidas de fuerza, y lograr la defección del actual Primer Mandatario Nacional y la destrucción del Estado-Nación venezolano.

Cuando señalé sobre el debate y planteamiento filosófico de quien habrá sido primero si el huevo o la gallina, es que el Presidente Maduro en estos recientes días, como furibundo usuario de las plataformas tecnológicas o redes sociales digitales, y Venezolana de Televisión, han colocado una gaita, en alusión a la próxima campaña electoral a iniciarse el día de mañana que, casualmente, lleva por título: “Venezuela Alza La Voz”.

¿O no será también parte de esas estrategias de la derecha de copiar y plagiar los símbolos de la izquierda que están volviendo a hacer, una vez más?

Pero, más allá del empleo del sarcasmo que me ha caracterizado, y los que me conocen lo saben muy bien, que vendrán momentos aún más duros y difíciles que los que ya hemos vivido. Así que habrá que estar preparados y alertas ante acciones terroristas que pudieran desplegarse durante los próximos días.

Y aún estando López y el propio Guaidó próximamente fuera de Venezuela, las amenazas contra el país no cesarán, y hay que estar muy atentos con esto. Ya que así como se han constituido estructuras “paralelas” en el exterior como por ejemplo un “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, una AN paralela, podríamos observar, y sobre todo a partir del 2021, figuras como la conformación de un gobierno “paralelo” en el exilio, similar a la figura del Consejo Nacional para la Transición en Libia, como preludio de la invasión que se dio en 2011 en dicho país, y que posteriormente acabó con la vida del gran líder de dicha nación africana Muammar Gadafi.

Pero, ya hemos estado muy extensos por hoy, y esto será motivo de un mayor desarrollo en las próximas entregas de esta columna.

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

* Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tutiteras Socialistas. , www.juanmartorano.wordpress.com , [email protected] , [email protected] , [email protected] , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano.

