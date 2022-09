Diario de una Cuarentena: Capítulo 445 ….

Entornointeligente.com /

…Consideraciones del por qué se implementa el Plan «El Metro se Mueve Contigo» (I)

A 908 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el transcurso de la semana 130 de esta contingencia, y siendo el viernes 09 de septiembre de 2022, hoy me quiero permitir formular algunas consideraciones con respecto a la importancia de la implementación de un incipiente plan que pretende rescatar un servicio estratégico para la ciudad de Caracas, como lo es el Metro de Caracas.

En primer lugar, me permito recordar que el pasado jueves 1 de septiembre de 2022, el Presidente Nicolás Maduro procedió a lanzar el plan «El Metro se Mueve Contigo» un plan en el que se pretende rescatar de la desidia y abandono el sistema Metro de Caracas, que sirve a la capital de la República de ciudades dormitorio ubicadas en el estado bolivariano de Miranda e incluso hasta con el estado La Guaira y Aragua.

Tal y como lo señaló el Presidente Maduro en su alocución del pasado jueves 1 de septiembre de 2022, en primer lugar denunció al señor Robert Patiño, quien es activista de la organización Primero Justicia, quien viajó a Europa junto a Julio Borges para pedir «sanciones» a Venezuela, una de ellas que no se le vendan los repuestos y aquellos enseres necesarios para realizar los correspondientes mantenimientos al sistema Metro de Caracas.

Así que amiga y amigo que usa diariamente este sistema de transporte y note el por qué algunas puertas de vagones del Metro no cierran, o la falta de aire acondicionado, no le mente la madre a Maduro, debe mentársela a Patiño, Borges y CIA, que tienen una buena cuota de responsabilidad en la deplorable situación que el sistema Metro de Caracas tiene hoy día. Y pretenden erigirse en los adláteres que van a recuperar el Metro y el país. ¡Qué caraduras son!

Asimismo Patiño fue Comisionado de la supuesta ayuda humanitaria que pretendía ingresar al país en el año 2019 designado por el pretendido presidente «interino» Juan Guaidó.

Otro ítem de este personaje es que el año pasado se inscribió como aspirante a la alcaldía del municipio bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas, declinando su aspiración a favor de Tomás Guanipa.

Además de ello, Patiño tiene nexos y vínculos con Oenegés como «Mi Convive», que se mueve en sectores de Petare y Caracas, es decir, están asistiendo a barrios y zonas populares donde históricamente el chavismo es fuerte, también con la Ong «Alimentar la Solidaridad» y ha apoyado programas de «emprendimiento» como «Madres de Sustento». Todo ello, además de actuar como fachadas de entramados de corrupción con Juan Guaidó, actúan también como perfecto camuflaje de infiltración de zonas identificadas como chavistas, para acciones de otro tipo, como las paramilitares por ejemplo.

Robert Patiño es hijo de una de las gerentes de mercadeo de Empresas Polar. Así que ya sabemos ideológicamente a que intereses representa y tributa este personaje.

Ahora bien amiga lectora y amigo lector. Usted podría preguntarse el por qué me he permitido hacer un semblanza de tan siniestro personaje en el presente escrito. Pues la razón es muy simple y pasó de seguidas a informársela.

Robert Patiño está en estos momentos junto a todo un conjunto de activistas montado en toda una campaña de agitación y de abordaje de estaciones y en vagones del Metro denominada «Metro 83 30», donde además de desacreditar el sistema Metro de Caracas y todo lo que ha hecho la Revolución en estos momentos por este sistema, busca actuar como foco de perturbación y de generación de malestar que actúe como olla de presión para acciones de calle en contra de la Revolución Bolivariana.

Tan es así, que hace un par de días, el 7 de septiembre, Patiño y sus activistas salieron y se sumaron a la protesta laboral junto a Eduardo Sánchez, líder del sindicato de la UCV.

No es mi deseo ni nunca lo será, criminalizar las justas luchas y los justos reclamos de nuestros derechos, y del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia señalado en nuestra Constitución. Pero cuando producto de las hormonas y de la ira, en aras de una lucha justa no nos importa aliarnos con el enemigo de clase, y en este caso Patiño lo representa, se corre el peligro de que esa justa lucha sea mal interpretada y tergiversada. «Dime con quién andas, y te diré quién eres» lo expresa un sabio adagio popular.

Pero este simple detalle que no es observado a simple vista en esta guerra multifactorial y multiforme, y más en los que hay que reconocer que Nicolás Maduro con calma, nervios de acero, mucha paciencia y manejando las cosas a pulso, logró la derrota del Estado Dual de Guaidó, y además de ello, el tiempo le ha venido dando la razón de que para lograr la estabilidad económica había que lograr la estabilidad política.

No obstante, y como algunos analistas lo hemos analizado, la batalla no es sólo militar, sino política, social, ambiental, geográfica, económica y cultural. He mencionado los siete pilares de la Seguridad de la Nación establecidos en el artículo 326 de nuestra Carta Magna, y dentro de lo cultural está lo semiótico, lo simbólico.

En estos momentos la estrategia de una oposición en la que no descollan líderes de pegada, pero que despliegan una estrategia en aras de erosionar la base política y social de respaldo a la Revolución Bolivariana y particularmente en la gestión del presidente Nicolás Maduro, tiene como puntales de ataque dos que hasta el momento he podido detectar: El primero, el laboral, a través del instrutivo ONAPRE o Cosenza, del cual me he referido varias veces, y cuando las circunstancias lo ameriten, volveré a referirme cuando surjan nuevos elementos. Porque el objetivo fundamental con esto es que salga la próxima campaña propagandística para posicionar la imagen de un «Maduro Neoliberal», «Maduro traicionó el Legado de Chávez al precarizar las condiciones laborales», y un largo etcétera.

El segundo eje del ataque tiene que ver con otro símbolo en torno al Presidente Maduro, que es el Metro de Caracas. No sólo porque la savia, la arteria de Caracas se llama Metro, sino porque la ciudad capital funciona y fue diseñada en torno a este servicio que adquiere una importancia estratégica en estos momentos de disputa por el poder político. Maduro nació en Caracas, y además fue obrero y dirigente sindical del Metro de Caracas. Por lo que golpear en estos momentos al Metro de Caracas es golpearlo a él, su imagen, de cara a las presidenciales de 2024.

De ahí que la importancia en primer lugar de la implementación de este plan «El Metro se Mueve Contigo» es una importancia eminentemente política, y no debe darnos temor ni complejo de ningún tipo el señalar esto.

Un segundo elemento que quiero agregar es el referido al de la seguridad. Conocemos de intentos de actores políticos de sabotear este servicio con el objetivo de paralizarlo y así colapsar la capital de la República, aunado a las desmejoras sufridas producto por una parte de la falta de repuestos y equipos para la realización de los mantenimientos preventivos, y por otra, la desidia de algunos funcionarios de este sistema. Autocríticamente debemos señalar esto también.

Es por ello, que el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Almirante en Jefe en la honrosa situación de reserva activa, Remigio Ceballos Ichaso, explicó que el sistema Metro de Caracas se ha constituido en un cuadrante de paz especial, y el cual, por lo menos en lo que al componente subterráneo de este sistema representa, ha sido dividido en 48 subcuadrantes las cuales está siendo custodiadas por 1.100 funcionarios y funcionarias de la seguridad ciudadana, ente Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía del Municipio Libertador, policías de municipios del estado Miranda, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y se han visto algunos resultados en el combate a la criminalidad en este sistema, además de mejorar la percepción de seguridad en este ámbito.

Se han visto en estos últimos días, refaccionamientos e impermeabilizaciones en algunas estaciones de este sistema, además de las inspecciones que viene realizando la madrina de este plan, quien es nada más y nada menos que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Dra. Delcy Rodríguez.

El plan apenas tiene 8 días de implementado y apenas en una fase incipiente, y ya esto ha generado comentarios muy positivos por parte de la población capitalina. Esto señala que el plan si muchas de sus propuestas e ideas se concretan, no dudo en que será todo un éxito.

Pero, debido a razones de tiempo y espacio, dejaremos esta primera entrega hasta acá, con el compromiso que las sucesivas trataré de dar otros detalles de este plan, posibles fases y como nuestro pueblo puede incorporarse y participar en el mismo.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

