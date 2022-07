Diario de una Cuarentena: Capítulo 419 Lo que se busca invisibilizar con el cruce de venezolanos por la selva del Darién

Entornointeligente.com /

A 854 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el transcurso de la semana 122 de esta contingencia, y siendo el domingo 17 de julio de 2022, hoy voy a tratar sobre una incipiente campaña que inicio en este año 2022, que tiene que ver con el paso de migrantes venezolanos por la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.

El tema del Darién es complejo y no es nuevo, porque no son única y exclusivamente migrantes venezolanos los que allí pasan, sino de varias partes de Centroamérica del Caribe y hasta del mundo entero que buscan llegar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como la idea es desestabilizar a Venezuela, bien vale tratar el punto de esa manera.

Por sus características naturales de jungla, y la presencia de grupos armados en la zona, es considerada como una de las rutas más peligrosas del mundo.

Según cifras de la OEA, 46.000 migrantes irregulares, en su mayoría haitianos y venezolanos, que viajan hacia EEUU o Canadá en «búsqueda de mejores condiciones de vida», en medio de un aumento del flujo migratorio regional.

Como el tema del tapón del Darién con los migrantes venezolanos lo iniciaron en febrero de este año, si la memoria no me falla, y no estaba cuajando, recientemente se difunde la información sobre la muerte de cuatro venezolanos que cruzaban dicha selva,

Lo curioso es que la información la suministra David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo por la agrupación de extrema derecha y terrorista Voluntad Popular, prófugo de la justicia venezolana, y que actualmente coordina una oficina en la OEA encargada de los migrantes venezolanos. Si bien es bueno recordar que la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2019 no pertenece al organismo hemisférico, no obstante el mismo se continúa prestando y apuntala campañas y agresiones en contra de Venezuela. Bien ganado tiene el remoquete que el guerrillero heroico, Ernesto «Ché» Guevara le colocó a la referida instancia de «Ministerio de Colonias» de EEUU.

Además de ello, Smolansky es representante y vocero del sionismo internacional. Otra corriente ideológica enemiga de la Revolución Bolivariana.

En la información de los migrantes venezolanos que lamentablemente fallecieron recientemente en el Darién, según Smolansky, hubo una menor de edad, un funcionario policial, provenientes de los estados Mérida, Falcón y Carabobo.

Pero lo que estos sesudos analistas no señalan es que, la situación del tapón del Darién, además de antigua, pretende invisibilizar delitos transnacionales como la trata de personas y trabajo forzado, como modalidad de esclavitud moderna que impulsa EEUU.

Un trabajo especial de la agencia Xinhua y reproducido por el diario Últimas Noticias, concluye que los migrantes son uno de los grupos más proclives a ser víctimas de tragedias como las ocurridas recientemente en San Antonio, Texas, donde 53 migrantes fallecieron dentro de un tráiler.

Pero la estrategia de EEUU para desviar la atención sobre esta difícil situación es invisibilizando lo de Texas, y sobredimensionando el caso sobre la lamentable muerte de cuatro migrantes venezolanos en el tapón del Darién.

De hecho, es público, notorio y comunicacional el negocio de los migrantes, de los que lamentablemente no escapan los venezolanos y venezolanas que a veces apelan al abandono del país, producto de una fuerte campaña comunicacional, sin medir consecuencias como la posibilidad de caer dentro de las mafias de trata de personas, o la de trabajos forzados, como lo señala el trabajo de Xinhua que hemos citado.

El enfoque prohibicionista de EEUU hacia todo, y el cierre de fronteras para el asilo es lo que propicia e incrementa estas situaciones de ilegalidad, porque fronteras cerradas facilitan más la delincuencia organizada y el tráfico de mano de obra, como se indica en la referida investigación.

Bandas criminales se benefician porque obtienen enormes cantidades de dinero de los migrantes al transportarlos y retenerles los documentos, y en el caso de EEUU, también se beneficia porque se hace de mano de obra muy barata para su industria en varios sectores.

También el trabajo forzado de los migrantes en EEUU en los centros de detención para el procesamiento de migrantes por parte de capitales privados, también se ha hecho rentable económicamente.

De estas realidades no escapan migrantes venezolanos, que al salir por vías ilegales y en manos de estos grupos criminales, están sujetos a acciones de explotación, discriminación y violación de legislaciones de varios países.

A ciertos interese económicos en EEUU le conviene a ciertos intereses económicos locales el propiciar que se trafique y se haga trata para utilizar esta mano de obra en situación de vulnerabilidad.

Al no reconocer esto las autoridades estadounidenses en su territorio, lo que hacen es potenciarlo por omisión, a fin de fomentar aun más el tráfico y trata de personas como delitos transnacionales.

Además de ello, buscan la manipulación de la situación de migración de ciudadanos venezolanos, para mostrar esta problemática como un asunto de interés para la región y así legitimar agresiones y una eventual intervención de tipo «humanitaria» sobre el país.

Sin menospreciar la lamentable situación de nuestros connacionales, y que recientemente pude observar una situación dantesca en el Darién, donde muchas veces los cadáveres de migrantes que no pudieron cruzar yacen a los lados del camino. EEUU maneja un doble rasero en un tema que requiere de la voluntad de todos los gobiernos, no sólo de Venezuela, sino de Colombia, Panamá, Centroamérica y los propios EEUU para combatir estos terribles delitos transnacionales de trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, trabajos forzados y esclavitud moderna.

Esto no es cuento, estas son muestras de lo que realmente el sistema capitalista genera, y que el país que nos venden como panacea, con el «América Way Of Life» , acá podemos observar su verdadero rostro.

Por eso es que el Inolvidable Comandante, por lo menos en ese tema nunca se equivocó.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

