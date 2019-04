Diana Salazar y sus retos en la Fiscalía General de Ecuador

Entornointeligente.com / La nueva titular de la FGE estará en el cargo durante seis años./ https://notimundo.com.ec ¿Encuentras esto de ayuda? La recién electa como fiscal general de Ecuador, Lady Diana Salazar Méndez, tendrá que asumir varios retos desde ese cargo, para el cual fue electa por unanimidad para los próximos años (2019-2025).Rocio Higuera

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T) desestimó este 1 de abril de 2019 la impugnación presentada en contra de Salazar y acogió las que pesaban contra otros dos aspirantes al cargo, Merck Benavides y Javier Bosquez.

De esa manera, la abogada de 37 años resultó la ganadora del concurso público, con 88,17 sobre 100 puntos. De ese puntaje, 49 fueron por méritos; 10 en el examen escrito; 28,17 en la audiencia oral; y un punto por acción afirmativa debido a que Salazar es afrodescendiente Entre los procesos que deberá afrontar la más joven fiscal que ha tenido Ecuador (37 años) se encuentran 10.000 denuncias de corrupción entre el año 2018 y lo que va de 2019. Solamente el Gobierno encabezado por Lenín Moreno asegura que ha presentado más de 500 denuncias contra la administración de Correa Además, la Contraloría ha presentado 320 informes sobre exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. La FGE registró 160 casos emblemáticos sobre casos de corrupción, entre los cuales están denunciados el exmandatario Correa, el exministro Fernando Alvarado; el exsecretario de la Presidencia Alexis Mera; el exministro del Interior José Serrano, y el exsecretario del Agua Walter Solís. Los casos más renombrados son los siguientes: Caso María Sol Larrea y Marcos Manrique : presunto delito de peculado. La instrucción fiscal inició en 2018. En 2019 el fiscal Alejandro Vásconez decidió abstenerse de acusar a María Sol Larrea y a Marcos Manrique. El dictamen se encuentra en la Fiscalía Provincial de Pichincha. El perjuicio al Estado sería por $ 30 millones Yachay: Presunto delito de peculado. Hasta el momento no existen pericias porque debe designarse a 5 peritos cuyos costos profesionales son altos, y el fiscal no los ha contratado. Tampoco se ha llamado a rendir versión a ningún implicado. El perjuicio al Estado sería por $ 31,4 millones (Iván) Espinel (exministro de Inclusión Económica y Social): Presunto delito de lavado de activos. En etapa de juzgamiento. Enriquecimiento ilícito: fase de audiencia preparatoria de juicio. Peculado: declarado inocente Telconet (Tomislav Topic, empresario): Presunto delito de lavado de activos. Continúa la causa penal. Pagó al Estado $ 13.5 millones a la empresa pública Inmobiliar, con un cheque por un millón y 12 certificados de depósito. El perjuicio al Estado ascendió a $ 13.5 millones Refinería del Pacífico: Presunto delito de peculado. La Fiscalía aún no se pronuncia sobre el pedido de vinculación efectuado por el Cpccs-T al expresidente Rafael Correa (2007-2017), al exvicepresidente Jorge Glas (2012-2017) y al excontralor de la nación, Carlos Pólit Refinería de Esmeraldas: Presunto delito de peculado.Petroecuador afirma que las cifras de las contrataciones de 2009 a 2016 es de 8.911 contratos repartidos en todas las filiales y divisiones de la empresa Ramiro González , extitular del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social. Presunto delito de tráfico de influencias y defraudación tributaria. Recibió acreditaciones de $ 2' 217.399, mientras que sus declaraciones manifiestan un valor de $ 391. 168. Los procesos penales están suspendidos por encontrarse prófugo. (I) Fuente: El Telégrafo

