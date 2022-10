Entornointeligente.com /

A avaliação anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aos sistemas educativos é sempre aguardada com alguma expectativa pelos decisores políticos em vários países. Em Portugal, onde as baixas taxas de escolaridade tanto nos limitaram os passos do desenvolvimento durante décadas, as respostas a perguntas como estas continuam a ser essenciais: como temos recuperado do atraso estrutural? Com que recursos e empenho do Estado? E com que eficácia?

