Di Ferrero e Vitor Kley levam energia emocore para o Palco Sunset

09/09/2022 17h24 Atualizado 09/09/2022

Di Ferrero e Vitor Kley abrem Palco Sunset em show com muitos hits e coro da plateia

A abertura da programação do Palco Sunset do Rock in Rio 2022 desta sexta-feira (9) pode, em certa medida, ser comparada a uma máquina do tempo cujo mecanismo está programado para um retorno pouco menos de 20 anos no passado – ali pelo início dos anos 2000, quando o emocore dominava parte das paradas musicais, a última vez na qual algo próximo ao rock ocupava lugar de destaque no mainstream.

Permanente vocalista do NXZero – um dos expoentes daquela época –, Di Ferrero se uniu a Vitor Kley para aquecer o palco. Não que fosse necessário muito esforço: apesar de massacrada pelo calor concentrado sobre a Cidade do Rock, a plateia já dava sinais de entrega bem antes do início do show.

Como já se sabia, as canções obedeceram uma regularidade temática: na maioria absoluta das vezes, versavam sobre relacionamentos – perdas, saudades, amores e outras situações do mesmo campo temático.

Foi o que se viu em canções bastante conhecidas de ambos os artistas, como «Razões e emoções», «O sol», «Cedo ou tarde» e «Adrenalizou» – todas cantadas em coro pelo público.

A empatia foi garantida não apenas pelas canções, mas também pelos protocolos de interação que os artistas – apoiados por músicos afiados – fizeram questão de cumprir: os dois dialogaram o tempo todo com a plateia, aproximaram-se com frequência, chamaram fãs para o palco e, por fim, encerraram a apresentação em braços muito cansados, porém felizes.

