Déficit fiscal anual bajó a 0.9% del PBI en mayo de este año

Entornointeligente.com /

La reducción del déficit se explica, principalmente, por el aumento de los ingresos corrientes anualizados del gobierno general en 1.6 puntos porcentuales, debido a la coyuntura favorable de los precios de exportación y la recuperación de la actividad económica. Asimismo, contribuyó la disminución en 0.5 puntos porcentuales del gasto no financiero del gobierno general respecto al PBI. También puedes leer: BCR reafirma que alza de precios empezaría a atenuarse a partir de julio De acuerdo con el ente emisor, en mayo último, el sector público no financiero registró un superávit de 639 millones de soles, que contrasta con el déficit de 818 millones de soles del mismo mes de 2021, debido principalmente al aumento de los ingresos corrientes, en particular de los ingresos tributarios. Los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron en 21.4% interanual en mayo. El aumento de los ingresos tributarios en 26.7% se debió, principalmente, a la mayor recaudación del impuesto a la renta, en particular por los pagos de personas jurídicas domiciliadas y de personas naturales, y del impuesto general a las ventas (IGV). Con relación a los ingresos no tributarios, cuyo crecimiento fue de 7.2% el BDR destacó el mayor nivel de ingresos por regalías y canon petrolero y gasífero. Gastos no financieros Por su parte, los gastos no financieros del gobierno general se incrementaron en 6.9% interanual, principalmente por el mayor gasto en los gobiernos subnacionales. El gasto aumentó en todos los rubros, destacando las transferencias corrientes, remuneraciones, otros gastos de capital y formación bruta de capital. El BCR reportó que en el período enero-mayo de este año se registró un superávit fiscal de 16,015 millones de soles, superior al resultado positivo de 2,095 millones de soles del mismo período del año pasado. El aumento de los ingresos corrientes del gobierno general en 28.7% en los cinco primeros meses del año, fue reflejo de los mayores ingresos tributarios en 29.6% y no tributarios en 25.1%. En dicho período, los gastos no financieros del gobierno general aumentaron en 3.8%, registrándose incrementos en las tres instancias de gobierno. Según rubros, destaca la adquisición de bienes y servicios, otros gastos de capital y remuneraciones; en tanto disminuyeron las transferencias corrientes y la formación bruta de capital. Más en Andina: ?? El Banco Central de Reserva ( @bcrpoficial ) señaló que actividades como la industria textil y el sector servicios serían los principales beneficiados con la eventual clasificación de la selección peruana al Mundial de Catar 2022. https://t.co/nMmI5Ceqlf pic.twitter.com/BYad5jTiYV

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 11, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 11/6/2022 Noticias Relacionadas BCR: FMI destacó sólidos fundamentos macroeconómicos de Perú en aprobación de crédito Crédito de consumo se acelera tras registrar crecimiento de 17% en abril Crédito hipotecario creció 7.5% en abril del 2022 y acelera su expansión Perú: mejoran expectativas empresariales e indicadores de situación actual Banco Central de Reserva eleva la tasa de referencia a 5.50% BCR: economía peruana crecería 3.5% en segundo trimestre de 2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com