DF Tax | El hijo weno pal’ carrete (sic)

Cuando uno de mis hijos pide plata para algún carrete, junto con preguntarle qué hará con esa plata, evalúo instantáneamente su comportamiento del último tiempo. Si se ha portado bien, tiene el permiso y la plata. Si no ha sido así, creo que no se atrevería ni a preguntarme pues sabe cuál será la respuesta.

Lamentablemente esto no ocurre con el gobierno del Presidente Boric. Este Gobierno es como ese hijo mal portado, mal educado, mal aprendido y más encima descarado. En una de esas piensa que tal vez pase colado y obtenga lo que pide.

El Presidente Boric presenta «el proyecto de Marcel». Un proyecto imposible más inoportuno en la historia reciente de Chile. Un dólar a $1.000, el litro de bencina a $1.120, una inflación de casi en dos dígitos, violencia desatada en la Araucanía y así podría seguir con un listado de malos comportamientos que darían para castigar todo el año a ese muchacho que pretende salir a carretear.

La reforma presentada pretende seguir subiéndonos los impuestos, destruyendo la inversión. Pretende cobrarle el 1,8% de interés/impuesto a aquellas empresas que han dejado utilidades en sus arcas buscando nuevos negocios e invirtiendo en otros. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que esas utilidades retenidas en las sociedades de inversión están en una caja fuerte o debajo del colchón? Precisamente están en la economía, generando más actividad económica, generando más pago de impuestos, dando empleo. Sin embargo, los autores de este proyecto parece que creen que efectivamente está escondida en una caja.

La economía chilena de los últimos 30 años se forjó gracias al «maldito FUT», que permitía a las empresas dejar las utilidades dentro de la sociedad sin que los dueños pagaran impuestos por ellas mientras no las retiraran.

Sin embargo, a pesar de todo, con la retroexcavadora destruyeron el FUT y hoy quieren obligar a estas empresas a pagar un impuesto del 1,8% por esas utilidades que quedan en la sociedad.

Esta clase política, así como el adolescente mal portado parece no entender que para subir los impuestos al menos debe demostrar un buen comportamiento. No debemos olvidar que son ellos los que trabajan para nosotros y no nosotros para ellos.

Sin embargo, con cada alza de impuestos debemos trabajar más para ellos y no me consta que ellos para nosotros. Claramente no, porque más les damos, mejores resultados se obtienen y la historia así lo ha demostrado.

Es hora de ser firmes en nuestras convicciones y exigir de una buena vez un buen comportamiento si quieren salir a carretear.

