Dez vinhos premiados com Ouro no VI Concurso de Vinhos de Alenquer

O VI Concurso de Vinhos de Alenquer decorreu no final de Junho, no Museu do Vinho, em Alenquer, mas só esta semana foram divulgados os premiados. Dos 63 vinhos a concurso, entre brancos, tintos e rosés, foram premiados 16, dez com ouro e 6 com prata. Participaram 15 produtores do concelho.

A categoria de tintos arrecadou o maior número de distinções máximas, com cinco ouros, e obteve também duas pratas. Na categoria de brancos, foram distinguidos sete vinhos, quatro com ouro e três com prata.

Nos rosés, houve duas distinções, uma de ouro, outra de prata.

Em simultâneo, foi também seleccionado um vinho que, na opinião do júri do concurso, garante a melhor harmonização com um prato à base de codorniz. Nesta categoria, denominada «vinhos gastronómicos», a distinção foi atribuída ao vinho Quinta de Vale Mourisco Tinto 2019. O vinho da Quinta de Vale Mourisco foi o que colheu mais votos por parte do júri do concurso deste ano, presidido por António Ventura, presidente da Comissão de Provadores da Comissão Vitivinícola da Região (CVR) de Lisboa.

«Dos 63 vinhos a concurso, houve 32 referências de tintos (13 para harmonização), 27 de brancos (1 para harmonização) e 4 de rosés», detalha em comunicado a Câmara Municipal de Alenquer, que organiza anualmente o evento, em parceria com a CVR.

A organização detalha que apenas «foram a concurso os vinhos e produtores da região de Alenquer inscritos na CVR de Lisboa» e sublinha que «alguns dos produtores da região foram premiados mais do que uma vez e em categorias diferentes», o que, para a autarquia de Alenquer, comprova «a excelência dos diversos vinhos propostos a concurso».

«Desde 2013, o município tem assumido o vinho e o enoturismo como um dos principais produtos de elevado potencial turístico. O Concurso de Vinhos faz parte de uma estratégia municipal de reconhecimento do mérito dos nossos produtores, criando um momento para publicamente se valorizar este produto endógeno único, ao mesmo tempo que se dão a conhecer as novas referências no mercado, com a finalidade de as fazer chegar aos nossos restaurantes», afirma o vereador com o pelouro da Cultura e Turismo, Rui Costa, citado no mesmo comunicado.

O autarca enaltece o número de vinhos premiados no concurso e explica porque são referências distintas: «são marcados pela proximidade ao Oceano Atlântico, aspecto altamente diferenciador. De vinhas propositadamente expostas a Oeste, produzimos incríveis vinhos brancos com uma acidez inigualável que lhes prolonga a vida, com mineralidades únicas. Os nossos vinhos tintos, que também beneficiam da humidade marítima, são produzidos na área mais interior do concelho e, logo, mais influenciados pela temperatura mais quente e seca destes vales o que, associado aos nossos solos argilosos, conduz a néctares únicos numa combinação misteriosa entre as castas autóctones e as mais conhecidas castas francesas de grande implantação na nossa região».

A entrega dos certificados aos premiados vai decorrer no dia 16 de Setembro, pelas 20h, no auditório da Alma do Vinho , inserida no programa do festival que decorre entre 15 e 18 do mesmo mês.

Eis a lista completa dos vinhos premiados no VI Concurso de Vinhos de Alenquer:

Vinhos tintos Ouro

— Quinta do Pinto Merlot & Syrah, 2017 (Quinta do Pinto)

— Félix Rocha Premium, 2011, DOC Alenquer (Félix Rocha)

— Quinta de Pancas Reserva , 2018 (Quinta de Pancas)

—​ Pica Pau Reserva, 2019 (Quinta do Conde)

Prata

—​ QSB, 2011 (Quinta de São Bartolomeu)

— Puro Caves Rendeiro Escolha Merlot, 2015 (Caves Rendeiro Vinhos)

Vinhos brancos Ouro

— Quinta do Monte D’Oiro, 2021 (Quinta do Monte D’Oiro)

— Quinta de Chocapalha Arinto, 2020 (Quinta de Chocapalha)

— Quinta dos Plátanos DOC Branco, 2020 (Quinta dos Plátanos)

— Quinta do Pinto Arinto, 2018 (Quinta do Pinto)

Prata

— 5.ª do Lagar Novo, 2021 (Quinta do Lagar Novo)

—​ CSL Arinto Oak, 2020 (Casa Santos Lima)

—​ Fructus Leve (Adega Cooperativa da Labrugeira)

Vinhos Rosés Ouro

— Duas Uvas, 2021 (Quinta do Conde)

Prata

— Quinta de São Cristóvão Rosé, 2021 (Félix Rocha)

Vinhos Gastronómicos Ouro

— Quinta de Vale Mourisco Syrah 2019 (Quinta de Vale Mourisco)

LINK ORIGINAL: Publico

