Dez pessoas morrem em ataque com míssil que atinge prédio de apartamentos

Dez pessoas morreram num ataque de míssil que atingiu um prédio de apartamentos na região sul ucraniana de Odessa, anunciou um responsável local esta madrugada de sexta-feira.

«O número de vítimas mortais do ataque com míssil subiu para dez», afirmou o porta-voz do administrador militar da região, Sergei Bratchuk, acrescentando que o míssil foi disparado de um avião com origem no Mar Negro.

