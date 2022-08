Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à possibilidade de trovoadas

Entornointeligente.com /

Dez distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de trovoadas e aguaceiros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco estão até às 18 horas de hoje sob aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de trovoadas e aguaceiros, que poderão ser de granizo.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo até às 18 horas de hoje os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco por causa do tempo quente com persistência de valores elevados da temperatura máxima .

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com uma nota do IPMA, nos próximos dias vão registar-se valores de temperatura acima dos valores normais para a época nas regiões do interior, apesar de hoje estar prevista uma descida da temperatura, que será mais acentuada no litoral oeste.

Na quinta e sexta-feira haverá uma subida gradual da temperatura no litoral Norte e Centro e no Algarve.

A situação meteorológica, segundo o IPMA, deve-se «à acção conjunta de um anticiclone localizado a norte do arquipélago dos Açores, por uma depressão de origem térmica sobre a Península Ibérica e por uma depressão em altitude que atravessará [hoje] o território do continente».

