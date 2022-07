Deyna Castellanos inicia programa de apoyo a estudiantes atletas

Entornointeligente.com /

La delantera Vinotinto, Deyna Castellanos, hizo oficial a través de sus redes sociales el nacimiento de una fundación dedicada a la ayuda de atletas con necesidades económicas difíciles.

Bajo el nombre de » Queen Deyna Education & Sports «, la futbolista ofrece planes de ayuda económica y educativa para las jóvenes atletas que buscan crecer en el deporte, en el comunicado oficial, se pudo saber que anualmente 20 jóvenes serán escogidas para disfrutar de estas becas.

El programa, que nace de la mano de Nike, ya reclutó 3 jugadoras venezolanas que según indica el comunicado oficial «Fueron apoyadas directamente por Deyna».

Para más información sobre cómo ser parte de este proceso, la delantera dejó en sus redes sociales un link donde las atletas podrán recibir más detalles sobre el programa.

Today I am proud to announce the Queen Deyna Education & Sports Program.

I wouldn’t be where I am without the American Collegiate system. I want more girls to have that kind of transformative experience. Thank you @Nike

— Deyna Castellanos (@deynac18) July 28, 2022

