Deyna Castellanos anota segundo gol con el City

En el último partido de la pre temporada, la venezolana Deyna Castellanos marcó su segundo tanto en la Premier League. La delantera anotó de penal en el minuto 16 del encuentro ante el Arsenal, en lo que fue el último partido preparatorio antes de la temporada.

Castellanos pidió el balón desde el punto penal, y aunque lo erró, logró marcar el tanto tras el rebote que dejó la guardameta rival.

16′ GOAL! Castellanos’ penalty is saved but she fires home the rebound.

La delantera Vinotinto suma así su segundo gol en el fútbol inglés, luego de haber marcado en su debut por la vía del penal, en la fase previa de la UEFA Women’s Champions League.

