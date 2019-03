Devolverán dinero de entradas para el concierto de Luis Miguel

Entornointeligente.com / Foto: Captura Los organizadores del concierto de Luis Miguel anunciaron a través de Instagram que devolverán el dinero de las entradas. Esto luego de que el espectáculo no se pudiera desarrollar a causa de una fuerte lluvia en Guayaqui l. “Luis Miguel extiende sus mejores deseos a sus fans, quienes esperaron en condiciones difíciles para que empiece el concierto, y espera poder regresar lo antes posible a Guayaquil y presentarse ante sus fans. La fecha exacta de su retorno será anunciado cuando haya mayor información disponible”, señala una parte de la publicación de Live Nation Latin America y So High Events. Además, en esta misma publicación los organizadores confirman indicaron que realizarán el proceso del reembolso de las entradas a partir del 26 de marzo, a través de Ticketshow. Las fechas de devolución las anunciará Ticketshow oficialmente este lunes 18 de marzo. View this post on Instagram COMUNICADO OFICIAL. . Live Nation Latin America junto a So High Events, empresas comprometidas con sus clientes en traer los mejores shows y espectáculos a Ecuador, extienden los deseos de Luis Miguel de querer volver a Ecuador, a penas contemos con una fecha la informaremos a través de nuestros medios oficiales, mientras tanto anunciamos a nuestros clientes que se realizará la devolución de su dinero este 26 de marzo de 2019 a través de TICKET SHOW, quienes informarán este 18 de marzo los pasos a seguir a través de sus medios oficiales. . Agradecemos a todos nuestros clientes por su apoyo y comprensión. . LIVE NATION LATIN AMERICA Y SO HIGH EVENTS.

A post shared by So High Events (@sohigh_events) on Mar 16, 2019 at 8:35am PDT

