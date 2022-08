Devastadoras inundaciones arrasan con varios poblados del este de Afganistán

Entornointeligente.com /

Unas devastadoras inundaciones arrasaron con varios poblados en el este de Afganistán, donde la población y el Gobierno talibán hacen esfuerzos por atender a los afectados y contar las víctimas de la catástrofe con limitados recursos.

Imágenes difundidas este domingo por la agencia estatal afgana Bakhtar dejaron ver comunidades barridas por corrientes de lodo, provocadas por las lluvias de las últimas horas, que de acuerdo con los datos preliminares han causado un número todavía impreciso de víctimas.

لوگر ولایتی محلی مسووللریگه کوره بیرینیچی معلومات لرگه بناً، خوشی تومنی ده سوو تاشقینی عاقبتی 20 کیشی جان بیرگن، 30 کیشی یره‌لنگن و تورت کیشی یوقالگن دیر؛ سره ده ایسه اوچ مینگ یشش- جای، مینگ‌لرچه جریب ایکین لیک ییر و باغ‌ ویران بولیب،… pic.twitter.com/3bCr491PJ2

Decenas de viviendas, infraestructura, y campos agrícolas, especialmente en la provincia oriental de Logar, una de las más afectadas, fueron también destruidos por las inundaciones, según la agencia estatal.

«Se han producido inundaciones en muchas provincias que han causado pérdidas de vidas y propiedades a la población civil común, lo que nos causa gran tristeza. El Gobierno está haciendo lo mejor que puede», dijo en Twitter el líder talibán Anas Haqqani.

1/2- Flooding has occurred in many provinces causing loss of life & property to the ordinary civilians, which has made us very sad. The government is doing its best, but national businessmen should also fulfill their national responsibility.

Aunque las autoridades no han ofrecido un balance oficial de víctimas, varios medios locales, entre ellos el canal de noticias afgano Tolo, aseguran que en la última jornada al menos diez personas murieron solo en el distrito de Khoshi, de Logar.

Las inundaciones «han causado graves daños en el distrito Pashta de Logar, pero se desconoce el número exacto de víctimas», informó en Twitter el miembro talibán Zahir Jan.

El Ministerio de Defensa del Gobierno talibán informó también del envió de asistencia de emergencia a las víctimas de las inundaciones en varios distritos de la provincia oriental de Nangarhar.

El Departamento de Meteorología de Afganistán emitió este domingo una alerta roja para al menos diez provincias, entre ellas las regiones de Logar, Panjshir, Ghazni, y Kunar, por las intensas lluvias pronosticadas para las próximas 24 horas.

Las complicaciones que suponen las incesantes precipitaciones dificulta aún más las operaciones de socorro de las víctimas, ya que el Gobierno talibán dispone de limitados recursos para ofrecer asistencia y depende en gran parte de los organismos humanitarios.

En tragedias como estas, en muchos casos los propios habitantes tienen que asumir las labores de asistencia para acelerar las operaciones de salvamento usando sus propios recursos para ayudar a sus comunidades, y muchas de estas familias queda damnificadas tras perder sus propiedades.

Con información de Efe

