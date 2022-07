Deuda externa de Pdvsa supera los 85.000 dólares, según Rafael Quiroz

Entornointeligente.com /

El economista y experto en temas petroleros Rafael Quiroz precisó que la deuda externa de Pdvsa supera los 85 mil millones de dólares y reiteró que la reducción de la producción de la estadal se debe a la falta de recursos para la inversión: está estancada.

«La industria y producción petrolera están estancadas, paralizadas y no va a pasar de allí, el actual va pasar con ese estancamiento de producción de 700.000 barriles diarios. Pdvsa está descapitalizada, tiene un exceso de nómina con alrededor de 40.000 trabajadores, cuando deberían ser entre 19.000 y 20.000 empleados para operar eficientemente», declaró a Fedecámaras Radio.

«En esas circunstancias es muy difícil que lleguemos nosotros a una producción de 2.000.000 de barriles diarios», estimó. «Con los esfuerzos propios no podríamos normalizar o regularizar la empresa petrolera».

Rafael Quiroz: Venezuela no tiene tecnología ni capacidad de refinación para ofrecerle a Irán

Quiroz celebró el pasado jueves que Venezuela e Irán hallan sellado nuevos acuerdos de cooperación, pero recordó «no tenemos nada que ofrecer en materia tecnológica, ni refinación».

«Todo acercamiento, toda negociación, toda firma comercial, convenios comerciales que podamos hacer con países, colegas y no colegas de la Opep me parece muy bien porque tenemos que aliarnos para poder ser una fuerza interesante y más importante. Pero el problema es que no tenemos nada que ofrecerle a Irán, Kuwait, ni ningún país. No podemos ofrecerles nada dentro ni fuera de la Opep en términos de refinación, ni tecnología», declaró a VPI.

«Desde luego, saludo este convenio porque quiere decir que viene a ayudarnos a ver en que nos puede auxiliar, pero la verdad es que es relativamente poco lo que podemos hacer».

Sobre el último informe de la producción Opep, Quiroz explicó que el problema no es que la producción esté estancada y esta sea la cifra más baja en lo que va de año, «sino no haber levantado la producción como se dijo y se prometió».

