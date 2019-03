Entornointeligente.com / TN Policiales Detuvieron en Palermo a una pareja acusada de haber puesto un explosivo en Córdoba capital Se trata de un hombre chileno y una mujer española. Los capturaron en un hotel en Capital Federal.Rocio Higuera

Publicada: 31/03/2019, 22:17 hs. Este domingo por la tarde detuvieron en la ciudad de Buenos Aires a una pareja que está sospechada de haber puesto, por la mañana, un artefacto explosivo en Córdoba capital.

El hombre capturado es de nacionalidad chilena y su pareja es una mujer española. Sus nombres figuran en una causa que actualmente está caratulada como "averiguación por terrorismo ". Del allanamiento y el operativo, que terminó con la detención de estas dos personas, participó la División Antiterrorismo de la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Todo ocurrió en el barrio de Palermo, sobre la calle Cabello al 3700, donde las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo, por el cual cortaron la calle al tránsito durante varias horas, dado que buscaron otros explosivos en el lugar. El alojamiento está ubicado a solo dos cuadras del Eco Parque y el Jardín Botánico Carlos Thays La investigación El pedido de detención de esta pareja – las identidades no fueron reveladas- fue el rápido avance en la investigación por un hecho que ocurrió durante la mañana de este domingo en la capital cordobesa, donde dos personas se retiraron de un hotel tras abandonar un artefacto explosivo casero El artefacto contenía un dispositivo detonador , pero no la carga, y fue explotado de manera preventiva por la brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba, según detalló La Voz . El elemento fue abandonado en un complejo ubicado en la calle Belgrano al 100, donde no se registraron heridos por el incidente, ni se llegó a detener a ningún sospechoso, hasta el operativo realizado por la tarde en Buenos Aires De acuerdo a los investigadores, no se descarta que el objetivo pudiera estar relacionado con el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebró en la capital cordobesa hasta el sábado.

