Detén la caída de pestañas y cejas con vitaminas y minerales

Si se te caen las pestañas y las cejas, quizás es porque a tu cuerpo le hacen falta alguna de las 3 vitaminas esenciales que las fortalecen y detienen su pérdida. Es super importante que detectes si hay una deficiencia de estos nutrientes para que los incluyas en tu vida diaria lo más pronto posible y así no sufras de problemas de caída de pestañas y cejas; te decimos cuáles son las vitaminas que te cambiarán la vida y la mirada.

¿Qué causa la caída de las pestañas y cejas? Las pestañas pueden caerse por rizarlas mal, no desmaquillarlas en las noches o por padecimiento como la alopecia, enfermedad que también provoca la pérdida de cejas. Para que esclarezcas dudas, lo mejor es que consultes con un médico para que te indique lo que está provocando este problema.

¿Cómo le hago para que me crezcan las pestañas y la cejas? Hay hábitos diarios que ayudan que tus pestañas no se caigan y crezcan:

-Cepilla las pestañas diariamente para que estén sanas y crezcan rápidamente.

-Cuida tus pestañas y cejas de la exposición solar con lentes de sol y aceites esenciales con protección UV, como el de uva o ricino.

-Desmaquilla tus ojos con cuidado y procura que el maquillaje no sea aprueba de agua.

-Riza tus pestañas con precaución, no presiones ni jales.

-Aliméntate adecuadamente, incluye frutas y verduras como brócoli, aguacate y lentejas.

¿Qué vitamina me falta si se me caen las pestañas? Si notas que tus pestañas se caen, quizás es porque te falta vitamina C, nutriente que evita la pérdida de cabello y velo corporal; puedes usar una cápsula de esta vitamina directamente sobre tus pestañas (siempre haz una prueba de alergia antes) o bien, un ingrediente natural que lo tenga, como el aguacate o el aceite de ricino.

También la vitamina D es importante para las pestañas y si no está presente, éstas comenzarán a desprenderse con facilidad, al punto en que queden muy poquitas. Inclúyela en tu rutina de belleza para tus pestañas estén sanas y bonitas.

¿Qué vitamina me falta si se me caen las cejas? Necesitas urgentemente la biotina, una vitamina que aporta fuerza y vitalidad para las cejas. La biotina es un componente importante para el cuerpo. Una vez que la utilices en tu rutina de belleza, notarás que el cambio y en unas semanas verás tus cejas mucho más pobladas y bonitas.

Minerales que detienen la caída de pestañas y cejas En cuanto a los minerales, el potasio y el calcio te ayudan a detener su caída; empléalos en sueros, máscaras y añádelo a tu alimentación para que tengas cejas abundantes y pestañas largas.

