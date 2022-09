Detienen en Venezuela al hermano de Rafael Ramírez por corrupción

Entornointeligente.com /

Venezuela envió nuevamente a prisión al hermano del exzar petrolero del país, Rafael Ramírez, como parte de una investigación en curso sobre un plan de malversación de fondos multimillonario en la compañía petrolera estatal.

Fidel Ramírez fue arrestado el miércoles pasado después de no comparecer ante el tribunal como lo exigen los términos de su fianza, dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una breve entrevista el domingo con The Associated Press.

Ramírez fue arrestado originalmente a principios de 2018 por su presunta participación en un esquema de una década para desviar a una cuenta bancaria en el pequeño país europeo de Andorra $ 2 mil millones del gigante petrolero estatal PDVSA.

En el momento de los presuntos delitos, PDVSA estaba bajo la dirección de su hermano, el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, un duro crítico del gobierno socialista al que una vez sirvió.

Concretamente, Fidel Ramírez, médico que una vez atendió al fallecido Hugo Chávez, está acusado de amasar 250.000 euros en una cuenta de Banca Privada d’Andorra, o BPA, provenientes de servicios médicos supuestamente fraudulentos que facturó a PDVSA a través de dos empresas bajo otras nombres de individuos.

Las autoridades bancarias de Andorra, un país montañoso encajado entre Francia y España, intervinieron BPA en 2015 en medio de acusaciones del Departamento del Tesoro de EEUU de que se había convertido en un portavoz central para el lavado de dinero de las élites conectadas con el gobierno en Venezuela, Rusia y China.

