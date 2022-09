Detienen al hacker que filtró vídeos del GTA 6, un adolescente que ya había atacado a Nvidia, Samsung, Vodafone y Uber

Entornointeligente.com /

Ha pasado casi una década del lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto V (GTA V) y sus creadores, de la empresa Rockstar Games, estaban trabajando en su continuación. Antes de que la compañía publicase nada, un adolescente hackeó sus servidores y ha accedido vídeos de adelanto del GTA VI.

Tras este acontecimiento, la Policía de Londres anunció en su cuenta de Twitter oficial que habían arrestado al joven de 17 años en Oxfordshire y que permanecía bajo custodia policial. Michael O’Sullivan, detective inspector de la policía londinense, afirmó que el adolescente había «sido enviado a un centro de detención juvenil».

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK ’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022

Todavía no se sabe si el supuesto delincuente permanecerá en el reformatorio indeterminadamente o si podrá marchar con sus padres cuando la justicia lo permita.

