Detienen a un hombre por tocar la armónica en vigilia de la reina Isabel II

Entornointeligente.com /

Un hombre fue detenido en Hong Kong por sospecha de sedición tras tocar la armónica en una vigilia por la reina Isabel II, en virtud de una ley de la época colonial que prohibía insultar a la reina, y que ahora ha sido reactivada por las autoridades en medio de una campaña de represión.

Los videos publicados en las redes sociales muestran a cientos de personas reunidas frente al consulado británico de la ciudad el lunes por la noche para rendir tributo a la reina, mientras se celebraba su funeral en Londres, un acontecimiento de gran importancia política en la antigua colonia británica, donde el duelo por la monarca se ha convertido en una forma sutil de protesta.

Muchos retransmitieron en directo el cortejo fúnebre a través de sus teléfonos, mientras otros sostenían velas y depositaban flores en un lugar conmemorativo.

Un video muestra a un hombre tocando en su armónica la melodía «Glory to Hong Kong«, un himno de protesta creado durante lo más profundo de las protestas prodemocráticas y antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019.

Más de 2.500 personas hicieron cola para dar el pésame a la reina Isabel II frente al consulado británico en Hong Kong el 12 de septiembre de 2022.

La emocionante balada, que incluye letras como «Por Hong Kong, que reine la libertad», se convirtió en un himno del movimiento prodemocrático y sus interpretaciones se han visto millones de veces en YouTube.

En la vigilia del martes, la multitud agitó linternas de iPhone en la oscuridad y cantó al ritmo de la armónica, y algunos iniciaron un cántico que también se ha convertido en sinónimo de las protestas: «Hong Kong, añade aceite».

Las fotos muestran entonces a los agentes de policía llegando y escoltando al hombre a su furgoneta.

Cuando la CNN preguntó a la policía por el intérprete de la armónica, respondieron que un hombre de 43 años apellidado Pang había sido detenido esa noche alrededor de las 21:30. Era sospechoso de cometer actos de sedición, y fue detenido para ser interrogado, y luego puesto en libertad bajo fianza a la espera de la investigación, dijo la policía.

Deberá volver a presentarse ante la policía a finales de noviembre.

La ley de sedición de Hong Kong forma parte de la Ordenanza de Delitos de 1938, utilizada en su día por el gobierno colonial para perseguir a los grupos y publicaciones prochinos, especialmente tras la llegada al poder del Partido Comunista Chino y durante las protestas antigubernamentales de 1967.

Originalmente definía la sedición como el discurso que provocaba «odio o desprecio» contra la reina, sus herederos o el gobierno de Hong Kong.

La ley ha permanecido en desuso durante décadas hasta que se reactivó en 2020, junto con la introducción por parte de Pekín de una amplia ley de seguridad nacional, que persigue la secesión, la subversión, la colusión con fuerzas extranjeras y las actividades terroristas.

Una condena en virtud de la ley de sedición conlleva una pena máxima de dos años.

La reactivación de la ley -y su uso en el marco de una represión más amplia por parte de las autoridades de Hong Kong y Pekín- ha suscitado críticas de activistas y organizaciones humanitarias de todo el mundo.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Hong Kong a derogar la ley de sedición, diciendo que le preocupaba que pudiera limitar el «legítimo derecho a la libertad de expresión» de los ciudadanos.

El gobierno de Hong Kong ha negado en repetidas ocasiones que la ley de sedición o la ley de seguridad nacional -que se ha utilizado para detener a activistas, periodistas, manifestantes y ex legisladores electos- supongan un riesgo para las libertades de las personas.

La ley de sedición «no pretende silenciar la expresión de ninguna opinión que solo sea una crítica genuina contra el gobierno basada en hechos objetivos», dijo en respuesta a la ONU, y añadió que la ley de seguridad nacional «ha restaurado rápida y eficazmente la estabilidad y la seguridad» tras las protestas de 2019.

El luto como protesta

La represión ha supuesto una erosión constante de las libertades civiles en la que fue una ciudad libre, con una prensa independiente y una rica cultura de protesta.

La mayoría de los grupos prodemocráticos se han disuelto, sus líderes han sido encarcelados u obligados a exiliarse, y las manifestaciones masivas están prácticamente prohibidas.

Sin las vías tradicionales de protesta -se ha detenido a personas por publicar en las redes sociales e incluso por publicar libros infantiles considerados sediciosos-, la muerte de la reina surgió este mes como una inesperada oportunidad para la disidencia.

Al celebrar la monarquía y sus símbolos, algunos hongkoneses ven la oportunidad de lanzar una indirecta velada tanto al Partido Comunista Chino, que no ha ocultado su deseo de que los hongkoneses olviden la época, como a las autoridades locales, que han introducido recientemente libros escolares que afirman que la ciudad nunca fue siquiera una colonia.

Un jubilado llamado Wing, que habló con la CNN a las puertas del consulado el lunes, pero que no quiso dar su nombre completo, dijo que era «increíble» volver a formar parte de una reunión masiva.

«Me da rabia que el gobierno de Hong Kong no muestre el debido respeto (a la reina Isabel II). Tienen miedo de que el gobierno chino les eche la bronca, pero nosotros formamos parte de la colonia», dijo Wing, que nació en la década de 1960.

Las muestras de afecto son también un recuerdo de las protestas prodemocráticas de la ciudad, durante las cuales los manifestantes adoptaron la bandera colonial como señal de resistencia al dominio unipartidista chino.

Sin embargo, otros críticos han señalado que, incluso bajo el dominio británico, los hongkoneses no tenían sufragio universal. Y muchos consideran que Londres descuidó su deber al no conceder la ciudadanía británica a los hongkoneses en el momento de la entrega, ofreciendo en cambio a la mayoría un pasaporte limitado que no les daba derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña.

Desde la introducción de la ley de seguridad nacional, Gran Bretaña ha creado lo que denomina un camino hacia la ciudadanía a través de un nuevo tipo de visado.

ENLACE ORIGINAL: https://edition.cnn.com/2022/09/21/asia/hong-kong-harmonica-arrest-sedition-intl-hnk-mic/index.html

VEA TAMBIÉN: Cuanto costo el millonario funeral de la Reina Isabel II » EntornoInteligente

Entornointeligente.com