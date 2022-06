Detienen a otros jóvenes que no participaron en el homenaje a Neomar Lander

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencias.- La Policía de Chacao detuvo a otros jóvenes que no participaron en el acto realizado el martes en el homenaje a Neomar Lander , en ese municipio del estado Miranda, así lo denunció este miércoles Adriana Pichardo, miembro del Equipo Nacional de Voluntad Popular,

«Hemos podido confirmar que junto a los cuatro jóvenes de Voluntad Popular detenidos ayer también detuvieron a cinco jóvenes más que no participaron en la actividad», afirmó la dirigente opositora en Twitter.

Indicó que este último grupo se trasladaba en el mismo transporte público donde iban dos de los activistas de la organización política y que los policías municipales interceptaron para ejecutar la aprehensión.

Pese a haber indicado que se trataban de cinco personas, la politóloga identificó posteriormente a cuatro: Armando Javier, Gale Morales, Julio Alexander Pérez Aponte y Greibes López. En total, serían ocho los detenidos.

Pichardo afirmó que pasadas las 10 horas de la detención aún se desconocía el paradero de los jóvenes y recordó que se trata de una violación más a sus derechos humanos y al debido proceso. Finalmente, se conoció que la Policía de Chacao «los entregó» a los organismos de seguridad del gobierno venezolano y que estarían recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ubicada en El Helicoide.

Cuatro dirigentes detenidos Voluntad Popular comunicó el martes la detención de Carlos Maneiro, Luis Martínez, Yorber Godoy y Argelia Robaina luego de que participaron en un acto por los cinco años de la muerte de Neomar Lander. Un adolescente de 17 años de edad que cayó durante una protesta antigubernamental el 7 de junio de 2017 en condiciones aún poco claras.

La organización política responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la vida y la integridad de los jóvenes, quienes, aseguró, no cometieron ningún delito.

¿Qué dijo la Policía de Chacao? La Policía de Chacao publicó un comunicado en Twitter en el que aseguró que la protesta se desarrolló de manera pacífica en la avenida Libertador del municipio.

«El evento transcurrió con total normalidad, incluso con coordinación de Tránsito para evitar inconvenientes. Al terminar el evento algunos de los participantes empezaron a realizar grafitis en el mural del maestro Juvenal Ravelo y transeúntes que pasaban por el sitio llamaron a la policía y a otros órganos policiales de carácter nacional para denunciar el hecho», señaló.

Agregó que al sitio llegó el Grupo de Operaciones Especiales, un órgano de la Policía Nacional Bolivariana adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, y pidió apoyo a la Policía Municipal de Chacao.

«El GOES lideró todo el procedimiento. PoliChacao actuó de conformidad al ordenamiento jurídico vigente y así lo haremos cada vez que se presente una violación a las leyes y al patrimonio municipal. Nuestra actuación no persigue fin político, en Chacao se garantiza el derecho ciudadano a la protesta pacífica, no violenta y ajena a cualquier perturbación del orden público», dijo.

PoliChacao difundió varias fotografías de los grafitis hechos por los jóvenes, pero no se observa que se haya directamente se haya dañado la obra del maestro Ravelo.

«En Chacao respetamos las protestas pacíficas, pero no apoyamos el vandalismo, como el ocurrido contra el mural del maestro Juvenal Ravelo», expresó el alcalde Gustavo Duque, de la organización política Fuerza Vecinal, en su cuenta de Twitter. Poco después, eliminó la publicación.

«Lamentamos la posición de Gustavo Duque» Voluntad Popular lamentó este miércoles la posición que asumió el alcalde de Chacao.

«Sobre todo porque en otros tiempos este municipio fue considerado un bastión de la democracia y civismo. Aclaramos que en ningún momento los militantes de nuestra tolda interfirieron o causaron daño al mural de Juvenal Ravelo. Solo es una excusa de la dictadura para amedrentar y arremeter contra nuestra dirigencia» , aseguró.

«El régimen quiere que olvidemos a nuestros mártires, creando una falsa normalidad, por eso decide reprimir y perseguir, pero desde Voluntad Popular seguiremos en pie de lucha honrando a quienes dieron su vida por el país», añadió la tolda.

Voluntad Popular pidió a la Corte Penal Internacional y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que continúen sus esfuerzos por materializar la justicia en Venezuela y se ejecuten acciones contundentes contra los violadores de derechos humanos.

Fuente informativa: El Nacional .

