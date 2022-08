Detienen a más de 300 migrantes haitianos en ruta a EE. UU.

Entornointeligente.com /

Las autoridades estadounidenses detuvieron este sábado por la tarde a más de 300 migrantes haitianos frente a las costas de los Cayos de Florida, en el extremo sur de ese país, reportaron autoridades migratorias.

Los migrantes fueron recogidos en dos grupos por dos cuerpos de seguridad distintos de los Estados Unidos: 218 fueron por embarcaciones de la Guardia Costera y otros 113 que saltaron de la embarcación y nadaron rumbo a la orilla quedaron a disposición de la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades locales informaron, asimismo, que tras ser evaluados en tierra, dos de las personas debieron ser trasladadas a un hospital local al presentar un cuadro de deshidratación.

#BreakingNews @USCG , @mcsonews , @CBPAMO , @CBPSoutheast & other partner agencies are on scene with a grounded sailing vessel off Ocean Reef, #KeyLargo . We ask the public to please transit the area with caution and give rescue crews space. Updates will follow. #SAR pic.twitter.com/SeN5UVZu4o

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 6, 2022 Esta nueva interceptación se da en momentos en que se registra en los últimos meses un aumento del tráfico de frágiles embarcaciones con migrantes a bordo que buscan alcanzar de forma ilegal las costas de Florida.

Hace dos semanas, 17 haitianos murieron cuando la embarcación en la que viajaban zozobró en las Bahamas debido al mal tiempo. Autoridades de ese país lograron rescatar a más de dos docenas de personas que encontraron aferradas al casco del bote volteado en medio de la noche.

BREAKING: @USCG Station Miami boatcrew rescued four people after their vessel capsized, Saturday, near #SandsKey . #SAR

Read more: https://t.co/06h7orrmla pic.twitter.com/MF5Udaao5K

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 7, 2022 Las autoridades investigan el caso como una presunta operación de tráfico de personas a Estados Unidos.

Haití vio agravada su crisis estructural luego que, hace un año, paramilitares asesinaran al presidente Jovenel Moïse y las pandillas se apoderaran del control de la situación en la capital a lo largo de este año.

