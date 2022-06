Detienen a líder indígena de Ecuador

Entornointeligente.com /

Efectivos de seguridad detuvieron el martes al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza, quien convocó y alentó las movilizaciones contra el gobierno.

El presidente Guillermo Lasso alegó que el arresto se produjo tras actos vandálicos cometidos contra propiedad pública y privada.

La situación desencadenó la retención de un fiscal de la provincia de Cotopaxi cuando se dirigía a sus actividades diarias en el centro andino del país.

En un comunicado, la Fiscalía pidió a la policía que «garantice la seguridad de los funcionarios institucionales en todo el territorio nacional, para que puedan continuar desarrollando sus actividades».

Aunque el comunicado no lo menciona, el secuestro habría sido una represalia a la detención de Iza, acerca del cual la Fiscalía dijo que aún «no ha sido puesto a órdenes de la institución».

En el centro norte capitalino, donde supuestamente está detenido el dirigente indígena, se ha desplegado un fuerte contingente policial y militar que impide el paso de civiles.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, publicó en su cuenta de Twitter que «no podemos parar la reactivación económica ni alterar la convivencia pacífica. La protesta es un derecho que defendemos desde el gobierno, pero no el caos y menos la violencia. Por ello, cuatro autores materiales y uno de los autores intelectuales, en espera de su audiencia».

El ministro no identificó a los detenidos, pero se presume que uno de ellos es Iza.

La organización convocó la víspera a diversas movilizaciones por tiempo indeterminado en demanda de la reducción del precio de la gasolina y la fijación de un precio mínimo de los productos agrícolas, entre otras.

Presuntos manifestantes destruyeron móviles policiales, atacaron y dañaron vehículos privados, irrumpieron con violencia en fincas de floricultores en el centro del país y destruyeron bienes públicos en el centro de la capital.

Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, el partido de los indígenas, pidió en su cuenta de Twitter la intervención de organizaciones de derechos humanos internacionales ante lo ocurrido y la libertad inmediata de Iza.

«Señor Presidente, no es la forma de tratar a quienes con dignidad hemos presentado propuestas, son varios meses que no has dado una respuesta», tuiteó.

En una declaración en su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que «se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos, ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley».

Los ecuatorianos «no podemos ser víctimas de vándalos que sólo quieren provocar al caos», añadió.

El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, sostuvo que la detención se produjo porque «no se puede dar un mensaje de impunidad» ante quienes paralizan servicios públicos, cierran vías y destruyen bienes públicos y privados.

En videos publicados por esa organización indígena, se observa a un grupo de militares y policías interceptar un vehículo donde estaba Iza y luego subirlo a un patrullero para llevarlo a un centro de detención en Quito. Días antes Iza había convocado a sus seguidores a derrocar al gobierno del presidente Lasso.

En un comunicado la Confederación de Nacionalidades Indígenas calificó la detención de ilegal.

