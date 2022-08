Detienen a dos presuntos atacantes de una iglesia en Nigeria

Entornointeligente.com /

Los sospechosos fueron detenidos el martes, luego del arresto de otros cuatro por el ataque a la iglesia católica San Francisco Javier.

El Cuartel General de la Defensa de Nigeria, anunció el jueves la detención de dos presuntos responsables del atentado contra la iglesia católica San Francisco Javier, ocurrido el pasado 5 de junio en Owo, estado de Ondo, en el suroeste de ese país africano.

Según declaró a la prensa local el director de Información del Ejército de Nigeria, General de División Jimmy Akpor, los presuntos terroristas fueron detenidos el martes pasado en Ondo, luego de que las autoridades arrestaran a otros cuatro sospechosos involucrados en el crimen.

«Apenas unas horas después de que el Estado Mayor de la Defensa (CDS) revelara la detención de cuatro de los atacantes de la iglesia católica de Owo, otros dos terroristas del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (Iswap), que también estaban relacionados con el ataque a la iglesia, fueron detenidos en Omialafara (Omulafa), Ose LGA, Estado de Ondo», precisó el alto militar nigeriano.

Press Briefing By Directorate Of Defence Media Operations On Armed Forces Of Nigeria’s Military Operations Held At Defence Headquarters New Conference Room On 11 August 2022 #DHQUpdate https://t.co/2vpzp7OMYk pic.twitter.com/YViJxkbfAW

— DEFENCE HQ NIGERIA (@DefenceInfoNG) August 11, 2022 Akpor reveló que los sospechosos se nombran Idris Al-Qasim e Idris Abdulhaleem, este último, «junto con otros comandantes de alto nivel del Iswap, también había coordinado anteriormente ataques contra objetivos militares en Okene, LGA de Okene, estado de Kogi, con el resultado de víctimas».

El acto terrorista en la iglesia de San Francisco Javier fue atribuido al Iswap, y provocó la muerte de unas 40 personas y heridas a decenas de feligreses, producto de los disparos y la detonación de explosivos.

El Iswap surgió en 2015 como resultado de una facción del grupo yihadista nigeriano Boko Haram, que opera desde 2002, y ambos buscan imponer un Estado islámico en esa nación africana.

Estadísticas del Gobierno de Nigeria y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indican que ambos grupos han asesinado a más de 35.000 personas, y han provocado al menos 2,7 millones de desplazamientos en el noreste de Nigeria, Camerún, Chad y Níger.

Nigeria es un país sumido en la inseguridad, pues su población es víctima de ataques terroristas permanentes, y secuestros con fines lucrativos, principalmente en las regiones del centro y el noroeste de la nación.

