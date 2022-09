Detido o segundo suspeito de esfaqueamentos no Canadá

Entornointeligente.com /

A polícia canadiana anunciou esta quarta-feira a detenção do segundo suspeito de assassinar dez pessoas e de ferir outras 18 na província de Saskatchewan .

Myles Sanderson, de 30 anos, foi detido depois de quatro dias de buscas policiais intensas. O suspeito foi localizado em Rosthern, na mesma província em que ocorreram os ataques.

O irmão mais velho, Damien, tinha sido encontrado morto na segunda-feira , com ferimentos que não pareciam auto-infligidos.

Foto Myles e Damien Sanderson, os suspeitos pelos esfaqueamentos no Canadá RCMP/Handout via REUTERS «Já não existe risco de segurança pública relativamente a esta investigação», anunciou a Polícia Montada do Canadá num alerta emitido esta quarta-feira.

Os dois irmãos Sanderson eram procurados desde domingo, suspeitos de serem os autores de vários esfaqueamentos na província canadiana de Saskatchewan. No total, foram investigados 13 locais de crime onde vítimas foram assassinadas. Todos os locais foram dentro de reservas federais indígenas ou perto destas áreas.

O líder da federação das Nações Indígenas Soberanas do Canadá, Bobby Cameron, revelou que os esfaqueamentos envolveram duas comunidades indígenas da província de Saskatchewan e poderiam estar relacionados com drogas.

«Esta é a destruição que enfrentamos quando drogas ilegais nocivas invadem as nossas comunidades», disse o chefe. «Exigimos que todas as autoridades sigam a liderança dos chefes, dos Conselhos e dos seus membros para criar comunidades mais seguras e saudáveis para o nosso povo», concluiu o líder da federação indígena.

Na sequência dos esfaqueamentos, as autoridades da Nação James Smith Cree, onde duas das três comunidades viram acontecer assassinatos, declararam o estado de emergência e criaram dois centros de operações de emergência para «prestar apoio».

Calvin Sanderson, chefe da comunidade Chakastaypasin, que faz parte desta Nação, disse que toda a comunidade foi afectada pelos esfaqueamentos. «Eram nossos familiares (…) é horrível.»

