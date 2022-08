Detenido en Florida el yerno de Antonio Ledezma

Entornointeligente.com /

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami informó este jueves que fue detenido, Luis Fernando Vuteff, presuntamente implicado en delitos de lavado de dinero.

Vuteff es yerno del político opositor, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y exiliado en Madrid.

«Era buscado por su presunto papel en un esquema internacional de $ 1.2 mil millones para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de la compañía de energía estatal y controlada de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)», escribió la oficina en Twitter.

