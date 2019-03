Detención de Marrero solo aumentará la presión a la dictadura

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

21 de marzo de 2019 09:27 PM | Actualizado el 21 de marzo de 2019 21:41 PM

El partido político Voluntad Popular emitió un comunicado este jueves pronunciándose sobre la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó.

“Desde Voluntad Popular rechazamos categóricamente las afirmaciones del usurpador de la cartera de interior y justicia, Néstor Reverol, contra nuestro dirigente nacional, Roberto Marrero, quien fue secuestrado hoy por los esbirros de la dictadura, con la excusa de ser responsable un supuesto golpe de estado”, detalla el texto.

Junto a Roberto Marrero fue amenazado y amedrentado el diputado Sergio Vergara, a quien violentaron su inmunidad parlamentaria. También fue detenido su conductor Luis Alberto Páez Salazar.

El hecho ocurrió este jueves en la madrugada. Ambas viviendas quedan en la urbanización Los Naranjos de Las Mercedes, en Caracas.

A continuación el comunicado integro:

Ante el nuevo intento del régimen de involucrar a un integrante de nuestra tolda política en supuestos actos terroristas, desde Voluntad Popular advertimos que el secuestro de Roberto Marrero en lugar de amedrentarnos lo que hará es levantar las alarmas del país y de la comunidad internacional contra el usurpador, pues continúa actuando fuera de la ley.

Desde Voluntad Popular rechazamos categóricamente las afirmaciones del usurpador de la cartera de interior y justicia, Néstor Reverol, contra nuestro dirigente nacional, Roberto Marrero, quien fue secuestrado hoy por los esbirros de la dictadura, con la excusa de ser responsable un supuesto golpe de estado.

¿Cuántas veces el régimen ha anunciado un supuesto “Golpe de Estado”? ¿Cuántas veces le ha echado la culpa a la iguana por la crisis del servicio eléctrico? ¿Cuántas guerras se ha inventado para justificar su corrupción y su ineficiencia… la económica, la mediática, la cibernética?

Toda Venezuela y la comunidad internacional sabe que este régimen miente descaradamente una vez más. Sabe que Roberto Marrero es inocente y que desde hace 20 años se inventan falsas acusaciones contra todo aquel que piense diferente. Hace apenas 24 horas la Alta Comisionada de DDHH de la ONU demostró ante el mundo la naturaleza cruel y criminal de la dictadura de Nicolás Maduro.

Roberto Marrero es miembro Fundador de Voluntad Popular, fue abogado de nuestro líder Leopoldo López, es el actual director del despacho de la presidencia (E) de Venezuela y desde cualquiera de los roles que le ha tocado ejercer ha enfrentado al régimen usurpador y por eso lo persiguen, lo detienen arbitrariamente y lo acusan de pertenecer a una “célula terrorista”.

Junto a Roberto Marrero fue amenazado y amedrentado el diputado Sergio Vergara, a quien violentaron su inmunidad parlamentaria. También fue detenido su conductor Luis Alberto Páez Salazar, quien sigue en manos de la dictadura. Desde Voluntad Popular exigimos la libertad plena e inmediata para Roberto Marrero y para Luis Páez porque no han cometido ningún delito.

Estas acciones desesperadas del régimen demuestran que se quedó solo y aislado. Desde Voluntad Popular reiteramos que queremos una solución pacífica a toda esta crisis, pero quienes le ponen el costo son los que están atrincherados en Miraflores dando órdenes y contraórdenes, porque están divididos.

Voluntad Popular es una organización política que nació y ha crecido luchando contra esta dictadura, que piensa distinto y que quiere un mejor futuro para Venezuela. Por eso le decimos al usurpador que no vamos a renunciar, Voluntad Popular no se rinde, seguiremos adelante porque nuestra lucha es inquebrantable e indetenible hasta lograr #LaMejorVenezuela, de libertad y progreso, donde todos los derechos sean para todas las personas.

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Steph Curry: la impresionante canasta de 3 puntos de Curry a 18 metros You May Also Like Jennifer Lopez publica foto del anillo de compromiso que le dio Alex Rodríguez marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Jennifer Lopez publica foto del anillo de compromiso que le dio Alex Rodríguez Apagón causará un daño económico devastador marzo 9, 2019 admin Comentarios desactivados en Apagón causará un daño económico devastador Zonas donde se restituyó la electricidad y sectores que siguen a oscuras marzo 8, 2019 admin Comentarios desactivados en Zonas donde se restituyó la electricidad y sectores que siguen a oscuras El Tiempo Caracas 21 ° nubes rotas humidity: 83% wind: 1m/s E H 20 • L 20 31 ° Sat 31 ° Sun 30 ° Mon 32 ° Tue Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Comienza el VI festival Havana World Music en Cuba | Noticias marzo 22, 2019 admin Comentarios desactivados en Comienza el VI festival Havana World Music en Cuba | Noticias CULTURA Lo que traerá el Portal Iberoamericano del IFF Panamá 2019 marzo 21, 2019 admin Comentarios desactivados en Lo que traerá el Portal Iberoamericano del IFF Panamá 2019 CULTURA Papa Francisco inaugura el ‘hub’ tecnológico de la Fundación Scholas en Panamá marzo 21, 2019 admin Comentarios desactivados en Papa Francisco inaugura el ‘hub’ tecnológico de la Fundación Scholas en Panamá CULTURA 6 mil fotoperiodistas se postulan para concurso internacional marzo 21, 2019 admin Comentarios desactivados en 6 mil fotoperiodistas se postulan para concurso internacional

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com