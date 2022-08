Detectan primer posible caso de transmisión de viruela del mono de humano a perro

Entornointeligente.com /

Revelan posible caso de viruela símica de humano a perro 0:43 (CNN) — El primer caso posible de transmisión de viruela del mono de humano a perro, recientemente informado en dos hombres y su mascota en París, había sido un riesgo teórico hasta ahora, dijo la Dra. Rosamund Lewis, líder técnica en la respuesta a la viruela del mono para la Organización Mundial de la Salud.

Los hombres, que viven juntos y tienen una relación no exclusiva, fueron diagnosticados con viruela del mono en un hospital de París a principios de junio. Doce días después de que comenzaron sus síntomas, su galgo italiano de 4 años también comenzó a mostrar síntomas, según un informe publicado la semana pasada en la revista The Lancet.

El perro desarrolló lesiones y dio positivo por el mismo tipo de viruela símica que uno de los dueños.

Según el informe, los hombres dijeron que dejaron que su perro durmiera en la cama con ellos y que habían tenido cuidado de mantener a su mascota alejada de otros animales o humanos desde el comienzo de sus propios síntomas, antes de que comenzaran los síntomas del perro.

«Hasta donde sabemos, la cinética del inicio de los síntomas en ambos pacientes y, posteriormente, en su perro, sugieren la transmisión del virus de la viruela del mono de humano a perro», escribieron los autores del informe. «Dadas las lesiones en la piel y las mucosas del perro, así como los resultados positivos de la PCR del virus de la viruela del mono de los hisopos anales y orales, planteamos la hipótesis de una enfermedad canina real, no un simple portador del virus por contacto cercano con humanos o transmisión aérea (o ambos)».

Los autores sugirieron que el estudio debería impulsar la discusión sobre si las mascotas deben estar aisladas de sus dueños si tienen viruela del mono, y pidieron más investigación.

Un hombre en España narra cómo vivió con viruela del mono 4:09 Información nueva, pero no sorprendente, dice la OMS Lewis dijo que anteriormente, solo se informó la transmisión del virus de animal a humano, haciendo referencia a un brote de viruela del mono en EE.UU. en el que personas se infectaron con el virus a través de perros de la pradera que tenían como mascotas.

«Este es el primer incidente del que estamos aprendiendo donde hay transmisión de humano a animal», dijo Lewis durante un evento en vivo del diario The Washington Post el lunes. «Esto no se ha informado antes, y no se ha informado que los perros hayan sido infectados antes.

«En varios niveles, esta es información nueva», dijo. «No es información sorprendente, y es algo sobre lo que hemos estado alerta».

Señaló que dentro de la OMS, los expertos han estado trabajando con socios como la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización para la Agricultura y la Alimentación para abordar el problema.

«El mensaje que se ha dado hasta ahora es que las mascotas deben estar aisladas de los miembros de la familia que pueden estar infectados», dijo. «Este ha sido un ejemplo de enfoque de precaución, mensajes de precaución, porque no teníamos la información de que esto había sucedido antes, no se había informado antes, pero era un mensaje razonable y cauteloso para dar. Y ahora tenemos el primer incidente en el que esto realmente ocurrió».

Lewis dijo que no está claro si el perro infectado podrá transmitir el virus a los humanos. Pero a veces, incluso cuando no se tiene toda la evidencia, los profesionales de la salud pública tienen que descubrir el mensaje más útil que permitirá a las personas apreciar su nivel de riesgo.

«Este es un ejemplo en el que la mayoría de las mascotas no estarán en riesgo, solo lo estarían aquellas que están realmente en el hogar de alguien que está infectado», dijo.

Los CDC dicen que las personas infectadas deben mantenerse alejadas de los animales

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés) actualizaron recientemente su página sobre la viruela del mono en animales para reconocer que los perros pueden infectarse con el virus.

«Todavía estamos aprendiendo qué especies de animales pueden contraer la viruela del mono», dijo la agencia. «Si bien no sabemos si los reptiles, los anfibios o las aves pueden contraer la viruela del mono, es poco probable ya que no se ha encontrado que estos animales estén infectados con otros orthopoxvirus».

Los CDC también señalan que los animales infectados pueden transmitir el virus a las personas, y es «posible que las personas infectadas puedan transmitir el virus de la viruela del mono a los animales a través del contacto cercano, que incluye caricias, abrazos, besos, lamidas, compartir áreas para dormir y compartir comida».

La agencia aconseja a las personas con viruela del mono que eviten el contacto con animales, incluidas sus mascotas.

Las mascotas que tuvieron contacto cercano con alguien con síntomas de viruela del mono deben permanecer en casa y alejadas de otros animales y personas durante 21 días después del contacto más reciente, dijeron los CDC. Las personas infectadas no deben acercarse a su mascota expuesta; deben pedirle a alguien más dentro de la casa que la cuide si es posible.

Si la persona infectada y la mascota no tuvieron contacto cercano después de que comenzaron los síntomas, los CDC recomiendan pedirle a alguien que viva en otro lugar que cuide al animal hasta que se recupere por completo del virus.

