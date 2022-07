Detectan nueva subvariante de Ómicron en Shanghái, China

Entornointeligente.com /

A inicios de junio la ciudad de Shanghái abandonó la política de confinamiento total que duró cerca de 60 días.

El vicedirector de la Comisión de Salud de Shanghái en China, Zhao Dandan, confirmó este domingo sobre la detección de un caso de la Covid-19 que se corresponde a la nueva subvariante de Ómicron, la BA. 5.2.1.

LEA TAMBIÉN:

China y Pakistán inician ejercicios militares en costas de Shanghái

El funcionario chino reveló que el caso fue detectado el pasado día 8 de julio en un paciente residente en el distrito financiero de Pudong, el cual estaba relacionado con un residente en el extranjero.

A inicios de junio, la ciudad de Shanghái abandonó la política de confinamiento total que duró cerca de 60 días, pero continúan las restricciones debido a la cantidad de casos que todavía se identifican.

12 of Shanghai’s 16 districts will undergo «temporary lockdown measures» to ensure mass PCR testing over the weekend, following a low but steady flow of cases since the city reopened after a 2-month lockdown on June 1.

«Lockdown» will last 2-3 hours until tests are complete… pic.twitter.com/ribUILXzQp

— Andy Boreham 安柏然 (@AndyBxxx) June 10, 2022 Según el propio Zhao, la ciudad continúa aumentando el número de casos positivos de transmisión local y el riesgo de que se expanda a otras ciudades con mucha fuerza es elevado.

El directivo también reveló también que los residentes de varias zonas de la urbe se someterán a dos rondas de test de detección de la Covid-19 entre el día 12 y el 14 de julio.

La variante Ómicron BA.5, que tiene mayor transmisibilidad y capacidad de escape inmunológico, ha sido la principal causante de la nueva oleada de Covid-19 que experimenta China.

Esta se descubrió por primera vez en la nación asiática, en un pasajero que había viajado a Shanghái proveniente de Uganda el pasado 13 de mayo.

A pesar del aumento de casos, las autoridades chinas resaltan que el bajo número de personas graves y de fallecidos demuestra la eficacia de las vacunas contra la pandemia.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com