Detectan en EE.UU. primeros casos de viruela del mono en niños

EE.UU. enfrenta un brote de 2.900 casos positivos de viruela del mono, siendo New York, California. Florida e Illinois los estados con más casos confirmados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés) informaron el viernes sobre la detección de los dos primeros casos de viruela del mono en menores de edad en el país.

La directora de los CDC, Rochelle Walensk, informó que los niños, un recién nacido y otros de corta edad, «se encuentran bien» y que probablemente se hayan infectado por transmisión doméstica.

Los menores se encuentran recibiendo tratamiento médico antiviral. No obstante, el cuerpo médico continúa investigando la fuente de infección

Estados Unidos enfrenta un brote de 2.900 casos positivos de viruela del mono, siendo New York, California. Florida e Illinois los estados con más casos confirmados.

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) July 22, 2022 La viruela del mono se propaga a través de fluidos corporales, el contacto con piel infectada y otras actividades que supongan un intercambio estrecho entre el infectado y otra persona.

Aunque los médicos consideran que este brote es sintomáticamente más leve que el detectados en África Occidental, los síntomas asociados continúan siendo fiebre, dolor muscular y de cabeza, lesiones cutáneas y glanglios inflamados.

