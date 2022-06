Detectan brote de polio en el Reino Unido

Entornointeligente.com /

Instan a los ciudadanos del Reino Unido a que se aseguren de que sus vacunas contra la polio estén al día tras detectarse un brote del virus en muestras de aguas residuales.

La poliomielitis, que se erradicó oficialmente en el Reino Unido en 2003, puede causar parálisis en casos raros y puede ser mortal.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), en colaboración con la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), ha encontrado poliomielitis en muestras de aguas residuales recogidas en la planta de tratamiento de aguas residuales de London Beckton, que da servicio a unos cuatro millones de personas en el norte y el este de Londres.

Aunque es normal que el virus se recoja como casos aislados y no se vuelva a detectar, los expertos han dado la voz de alarma después de que entre febrero y mayo se encontraran varios virus vinculados genéticamente en las muestras.

Anteriormente, el virus se había detectado cuando una persona vacunada en el extranjero con la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) viva regresaba o viajaba al Reino Unido y dejaba brevemente rastros del poliovirus similar a la vacuna en sus heces.

Sin embargo, el virus de las muestras recientes ha evolucionado en Inglaterra y ahora se clasifica como poliovirus «derivado de la vacuna» de tipo 2 (VDPV2).

El VDPV es una cepa del poliovirus debilitado, que se incluyó inicialmente en la vacuna oral contra la poliomielitis, que ha cambiado con el tiempo y se comporta más como el virus «salvaje» o de origen natural.

Esto significa que puede contagiarse más fácilmente a las personas que no están vacunadas y que entran en contacto con las heces o la tos y los estornudos de una persona infectada.

La UKHSA está trabajando con la teoría de que una persona vacunada en el extranjero con la vacuna antipoliomielítica -posiblemente en Afganistán, Pakistán o Nigeria- entró en el Reino Unido a principios de 2022 y estuvo diseminando el virus.

Esa persona lo ha transmitido ahora a otras personas estrechamente vinculadas en el noreste de Londres, que a su vez están diseminando el virus en sus heces.

Los expertos están estudiando la posibilidad de que una sola familia o una familia extensa esté afectada, aunque no está claro cuántas personas deben estar infectadas para que se detecte la poliomielitis en las muestras de aguas residuales.

La UKHSA subrayó que el virus sólo se ha detectado en muestras de aguas residuales y que no se han registrado casos de parálisis.

Ahora está investigando el alcance de la transmisión en la comunidad y ha establecido un «incidente nacional» para comprobar si hay casos en otros lugares como medida de precaución.

La vacuna contra la polio se administra en el NHS cuando el niño tiene ocho, doce y dieciséis semanas de vida, como parte de la vacuna 6 en 1. Se vuelve a administrar a los tres años y a los tres meses. Se vuelve a administrar a los tres años y cuatro meses como parte del refuerzo preescolar 4 en 1 (DTaP/IPV), y a los 14 años como parte del refuerzo adolescente 3 en 1 (Td/IPV).

Es necesario que se hayan administrado todas estas vacunas para que una persona esté completamente vacunada, aunque los bebés que hayan recibido dos o tres dosis tendrán una protección considerable.

Las cifras más recientes muestran que a los dos años de edad en el Reino Unido, casi el 95% de los niños han recibido el número correcto de dosis. Sin embargo, esta cifra se reduce a algo menos del 90% en Londres.

En cuanto al refuerzo preescolar, sólo el 71% de los niños de Londres lo han recibido a los cinco años.

La Dra. Vanessa Saliba, epidemióloga consultora de la UKHSA, dijo: «El poliovirus derivado de la vacuna es raro y el riesgo para el público en general es extremadamente bajo.

«El poliovirus derivado de la vacuna puede propagarse, sobre todo en las comunidades en las que la vacunación es menor.

«En raras ocasiones puede causar parálisis en personas que no están totalmente vacunadas, por lo que si usted o su hijo no están al día con sus vacunas contra la poliomielitis es importante que se ponga al día con su médico de cabecera o, si no está seguro, consulte su libreta roja.

«La mayor parte de la población del Reino Unido estará protegida por la vacunación en la infancia, pero en algunas comunidades con baja cobertura vacunal, los individuos pueden seguir en riesgo.

«Estamos investigando urgentemente para comprender mejor el alcance de esta transmisión y se ha pedido al NHS que informe rápidamente de cualquier caso sospechoso a la UKHSA, aunque hasta ahora no se ha informado ni confirmado ningún caso».

La mayoría de las personas que contraen la poliomielitis no presentan síntomas, pero algunas sufren problemas leves similares a los de la gripe, como fiebre alta, cansancio extremo, dolores de cabeza, vómitos, rigidez de cuello y dolor muscular.

En una de cada 100 a una de cada 1.000 infecciones, el virus de la polio ataca los nervios de la columna vertebral y la base del cerebro.

Esto puede causar parálisis, generalmente en las piernas, que se desarrolla durante horas o días.

Si los músculos de la respiración se ven afectados, la poliomielitis puede poner en peligro la vida.

La UKHSA ha alertado a los médicos para que estén atentos a los signos de parálisis por polio.

Se debe buscar atención médica urgente si se experimenta una rápida aparición de debilidad en una extremidad, que estará flácida, o dificultades para respirar.

El último caso de infección natural por polio adquirido en el Reino Unido fue en 1984.

El Reino Unido dejó de utilizar la vacuna antipoliomielítica oral viva (OPV) en 2004 y cambió a la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV).

