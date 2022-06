Detalles del documental sobre Jennifer López que se estrenará en Netflix

Entornointeligente.com /

Haciendo honor a su vida, trayectoria e indudable talento artístico, la Diva del Bronx, Jennifer López, tiene al mundo expectante sobre lo que será su nueva producción de Netflix.

Se trata de Halftime, (Medio Tiempo), el documental que será estrenado el próximo 14 de julio y que se centra en la preparación y posterior ejecución del espectáculo realizado en el Super Bowl de 2020, donde JLo compartió entonces, junto a la colombiana, Shakira, y los bailarines de la escuela de baile caleño Swing Latino, dirigidos por Luis Eduardo, ‘El Mulato’, Hernández.

Un show de medio tiempo que se llevó innumerables críticas positivas y que ha dejado gran recordación entre los fanáticos.

No obstante, esto no es lo único que la producción mostrará de la celebridad, pues el documental también hace referencia al momento en el que se encuentra la Diva, quien llegó a los 50 años, siempre vigente.

Con escenas cumbres de su carrera, como su participación en el acto de posesión del presidente Joe Biden, donde interpretó las canciones ‘This Land is Your Land’ y ‘America, the Beautiful’, así como momentos del detrás de cámaras de la película ‘Estafadoras’ de Wall Street, que fue lanzada en el año 2019, la estrella hace un paneo de su vida.

JLO tiene un Récord Guinness como primera mujer en tener una película y un álbum en el número uno al mismo tiempo en la misma semana.

Incluso, trae al presente, algunos instantes junto a sus hijos Max y Emme, los gemelos fruto de su matrimonio con Marc Anthony, y también el buen momento que está viviendo con su prometido, el actor Ben Affleck.

«Hago esto, no por un premio, sino para conectarme con las personas y hacer que sientan cosas, porque quiero sentir algo», dice López en un fragmento de lo que será esta nueva producción m dirigida por la reconocida cineasta Amanda Micheli.

«Tenía la impresión de que era una persona glamurosa y tremendamente exitosa. Luego, cuando la conocí, pensé: Esta mujer es una atleta de clase mundial. La forma en que se comporta y la forma en que trabaja. Ella es una artista. Es una luchadora», dijo Micheli.

‘Halftime’ fue estrenada ayer en Nueva York, en la 21 edición del Festival de Cine de Tribeca, antes de aterrizar en la afamada plataforma streaming.

Hace poco, JLO fue reconocida en los MTV Movie & TV Awards 2022, con el ‘Generation Award’, por sus aportes como cantante, actriz, bailarina, productora, diseñadora de modas y empresaria, durante más de 30 años de carrera.

Sobre ‘Halftime’ Triunfos y derrotas

En el documental, Amanda Micheli reunió videos desde finales del 2019 y principios de 2020, momento en el que JLO protagonizó y produjo la película Las Estafadoras de Wall Street, y fue elegida para actuar en el Super Bowl 2020 con Shakira.

Halftime pretende exponer algunas de las luchas que enfrentó en el camino. También refleja su decepción al no ganar un premio Óscar.

