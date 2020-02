Desvinculan a profesor de los Andes por presunto caso de acoso sexual

Entornointeligente.com /

; El año pasado, la Universidad de los Andes abrió una investigación contra el profesor Adolfo Amézquita, tras conocese una denuncia de supuesto acoso sexual hecha por una de sus estudiantes.

“En una salida de campo en el 2016, él me dijo que estaba preciosa por una camisa rosada que estaba usando. Luego, recostados en una roca viendo las estrellas, me tomó una fotografía. Ahí decidí dejarle en claro que no quería tener nada con él, porque para mí él era casi una figura paterna”, decía uno de los testimonios que se revelaron mediante redes sociales en marzo del año pasado.

A raíz de estas denuncias y del pedido de grupos de estudiantes para que avanzaran las investigaciones, este jueves el Consejo Académico de la Universidad informó que el profesor Amézquita, quien también ejerció como director del departamento de biología, fue desvinculado de su cargo por “faltas éticas en el desarrollo de la práctica académica y atentar contra derechos y la dignidad de estudiantes”, informó el Consejo a través de un comunicado.

El tema del supuesto acoso del docente salió a la luz pública después del evento público ‘La olla comunitaria de denuncias’, en el que algunos estudiantes de la universidad se reunieron el Día de la Mujer para leer una serie de denuncias anónimas sobre casos de violencia sexual y concientizar a la comunidad sobre la importancia de destapar este tipo de casos.

Coincidencialmente, en seis denuncias apareció el mismo nombre: Adolfo Amézquita. Según las acusaciones, el profesor habría abusado de su posición y la confianza que se habría generado con algunas alumnas para hacerles insinuaciones y acercamientos incómodos. El tema se hizo viral días después, con un video del evento público dado a conocer en redes sociales.

La joven que denunció el acoso en la salida de campo 2016, señaló que por haber rechazado al profesor, él tomó replesalias contra ella.

En su momento el profesor Amézquita se defendió de estos hechos en declaraciones a El Tiempo: “Jamás tuve ni expresé algún interés personal por ella (denunciante), no recibió una propuesta de mí, jamás una invitación, insinuación ni cualquier otro comportamiento inapropiado de mi parte . Tampoco ocurrió nada en los corredores y mantuvimos una relación cordial hasta el final como se podrá corroborar en toda la cadena de mensajes que cruzamos (…) J amás he acosado ni psicológica ni sexualmente a persona alguna”.

Adicionalmente, el Consejo Académico de la Universidad precisó que la desvinculación del profesor también se da por, “desatender normas asociadas a conflicto de intereses y negligencia en el cumplimiento de deberes y responsabilidades”.

La institución indicó que la decisión se da después de aplicar el debido proceso , “respetando los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas, se tomó la decisión de primera instancia de desvincular al Profesor Adolfo Amézquita”.

Cabe recordar que e n julio de 2018, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que exhortó al Ministerio de Educación a crear unos lineamientos donde estableciera las obligaciones de las instituciones de educación superior frente a un caso de violencia sexual. Esta emitió dichas orientaciones en agosto, y algunas universidades, como los Andes, ya adaptaron sus protocolos.

