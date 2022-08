«Desvatada y delgada» Asi reaparece Shakira en medio de rumores de embarazo de la novia de Piqué

Entornointeligente.com /

Shakira abatida tras la revelación del posible embarazo de Clara la nueva novia de Piqué. Tras darse a conocer la noticia de un posible embarazo de la nueva novia de Piqué a través de diferentes medios, la cantante colombiana fue captada durante un paseo con sus hijos en un parque en Miami, donde podemos observarla seria y sin ganas de querer disfrutar el tiempo con sus hijos.

A través de ‘El programa de verano’, los conductores comentaron que la cantante colombiana se veía descuidada y preocupada. » Nunca la habíamos visto tan devastada, es la imagen de la desolación, intenta aparentar normalidad pero no lo consigue. También está más delgada, es evidente que todo esto le está pasando factura «.

te puede interesar: La novia de Piqué ésta emabarazada según programa de farándula Podríamos asegurar que el detonante para Shakira luzca de tal manera seria la separación tras 12 años de relación, el acuerdo no respetado, el juicio por evasión fiscal y el presunto embarazo de Piqué, un acumulo de emociones encontradas.

» Lo que más daño le ha hecho es que sus suegros estuvieran en el mismo evento, encantados con su nueva nuera; considera innecesaria esta exhibición del apoyo de los abuelos. Es una falta de respeto a la madre de tus hijos, no había necesidad de exhibirse así». «No está serena, está abatida, destrozada, su mirada hacia el suelo denota su atonía, el periodo de tristeza máxima que está atravesando. Además, no va muy arreglada, y eso va acorde con lo que está viviendo. Se ve como lleva los hombres hacia adelante, lo cual refleja una falta de energía positiva. No está tranquila, está destruida «, comentaron los conductores.

Según fuentes cercanas al futbolista han considerado que fue Shakira quien habría hecho que se filtraran las imágenes de él con su nueva novia, para poder resultar favorecida en el tema de la separación y la custodia de sus hijos.

