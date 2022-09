«Desubicada, cayó bajo»: Critican a Gaby Espino por enviar «indirectas» a Aleska Génesis en Instagram (+Capturas)

Entornointeligente.com /

Luego de que la actriz publicara un video en donde supuestamente emite una indirecta contra la modelo Aleska Génesis , muchos internautas criticaron su forma de accionar. La polémica entre Aleska Génesis y Miguel Mawad continua, y ahora es la act riz Gaby Espino quien se ha visto salpicada por el tema. Y es que en recientes entrevistas la criolla ha dejado en claro su posición a favor de Mawad , lo que le ha hecho ganar muchas críticas en las redes sociales.

Recientemente, Aleska Génesis aseguró que su ex novio le habló mal de Espino en diferentes ocasiones e incluso mencionó malos comentarios sobre las partes privadas de la actriz, a lo que Mawad la defendió asegurando todo lo contrario.

Sin embargo, esto no fue todo, puesto que recientemente un video de la criolla en sus redes sociales dio mucho de qué hablar a los seguidores, luego de que asegurara que «la gente que es feliz, no j0de».

Este mensaje muchos lo interpretaron como una indirecta para su coterránea, razón por la que los internautas no dudaron en dejar sus críticas para la actriz, asegurando que «ha caído bajo» y es una » desubicada «, puesto que, a criterio de ellos, no debería involucrarse en problemas de ex parejas.

