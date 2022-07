Destruyeron a Carlos Prosperi por confundir homofobia y xenofobia en pleno programa de tv (+VIDEO CRÍTICAS)

Entornointeligente.com /

Carlos Prosperi, durante una entrevista en el programa Kikosis, confundió los términos homofobia y xenofobia. » Nosotros tenemos que entender que el mundo evoluciona. No somos Dios para juzgar a una persona o a otra «, dijo Prosperi tras preguntarle que si apoyaba la comunidad LGBTQI+, fue de esta manera como confundió el término homofobia con xenofobia.

Muchos usuarios a través de las redes sociales, opinaron, criticaron y hasta se burlaron por su desconocimiento de estos términos.

Lo impactante de este error se trata por la grave discriminación que sufren más de seis millones de venezolanos alrededor del mundo. Actualmente Venezuela el país con la mayor crisis de migrantes/refugiados de la región.

No queremos imaginar cómo Prosperi llegó a la conclusión de que xenofobia «es contra las mujeres»… de verdad no queremos😬🥴 pic.twitter.com/NsNYPcfg9J

— La Republica TV (@LaRepublica_tv) July 20, 2022

@nazlyescalona: «Él no tuvo un lapsus o un error repentino, se corrigió diciendo que la xenofobia es contra las mujeres. No sabe qué es xenofobia en medio de una crisis migratoria grave. ¿Por qué se empeñan en defender la mediocridad? No es ser prefectos es no ser decididamente mediocres «.

@MiguelFontan: «Cuando la política es tomada por los peores, engendra el chavismo y esta 'opolaboración'. Es el lumpen que secuestra el espacio más importante de la sociedad. Recuperar espacios significa, que tenemos que salir de esta mediocre opolaboración que no sabe siquiera qué es xenofobia»

@directolafuente: «La vergonzosa entrevista a Carlos Prosperi, dirigente de Acción Democrática, demostró que no sabe las diferencias entre homofobia, xenofobia y misoginia»

Acá el video: https://t.co/mZmGX0eX9H

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 20, 2022

Estos fueron unos de los tantos comentarios que genero este error, pues Prosperi es el secretario nacional.

