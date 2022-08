Destruyen a Scarlet Ortiz tras ser la primera eliminada en Top Chef VIP «No sabe cocinar» (+CAPTURAS)

Entornointeligente.com /

La actriz rompió en llanto tras haber sido la primera concursante eliminada del reality Scarlet Ortiz fue eliminada del reality show de Telemundo, Top Chef VIP, convirtiéndose en la primera concursante en retirarse del concurso. Tras no haber convencido a los jueces con sus platos, la venezolana rompió en llanto frente a las cámaras mientras que sus compañeros del reality la abrazaban.

«Me quiero quedar con que a pesar de que salí de primera, mi país se siente orgulloso de mí. Como dijo Manuel, eso es lo único que me interesa, es lo único que quiero. Soy venezolana de pura sepa, soy criolla y eso es lo que realmente ahorita necesito… A pesar de que salí de primera sepan que lo di todo» expresó Scarlet en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram.

Ante esto, internautas reaccionaron a su salida apoyándola a pesar de esta decisión de los jueces. Sin embargo, también hubieron quiénes la criticaron por su manera de cocinar, ya que consideran que no tiene habilidad para esto.

«Su esposo dice que ella no sabe cocinar… Yo no voy a un programa de TV a participar si no tengo ni idea de como amasar una masa para arepa, menos si es pan»

«Primer plato arepas, si hubiese sido más creativa quién sabe»

«Mucho duró, la vez pasada no sé cómo les gustó esas arepas al jurado que estaban requebrajadas, muy mala presentación de nuestra arepa»

