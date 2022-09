Destruyen a Evaluna Montaner por mostrar a Camilo mientras se baña «Tóxica, No me gusta esta chica» (+Captura)

Entornointeligente.com /

La cantante una vez más generó comentarios en su contra sobre su manera de actuar con Camilo En ocasiones anteriores la cantante ha desatado críticas relacionadas a su relación con Camilo, pues en vista de que siempre lo acompaña para todos lados e incluso «invade su privacidad» para luego compartirla en las redes, muchos consideran que es una mujer tóxica. En esta oportunidad, la hija menor de Ricardo Montaner fue objeto de las críticas luego de publicar una foto dónde mostraba a su esposo bañándose.

Aunque algunos de sus seguidores se tomaron esto como una broma, otros se mostraron en desacuerdo con que compartiera la intimidad de su esposo.

«Déjalo bañarse tranquilo, qué tóxica», «¿Qué pasó aquí?, no dejan ver la cara del bebé pero postea esto», «Ya no me gusta esta chica» fueron algunos de los comentarios en contra de Evaluna.

Evaluna y Camilo conforman una de las parejas más solidas de la farándula latina actualmente, sin embargo, gracias a su particular manera de ser y el estilo que tanto los caracteriza también ha provocado el desagrado de muchos. A pesar de esto, los esposos continúan demostrando todo su amor públicamente.

Redacción Gossipvzla y Terra

