Destronan a Michael Jackson y su familia enfurece

El sobrino de la leyenda de la música Michael Jackson ha arremetido contra Harry Styles después de las afirmaciones que lo tildan de «el nuevo Rey del Pop».

Michael, que murió hace 13 años, en 2009, a los 50 años, fue ampliamente aclamado como el Rey del Pop original por su increíble carrera que abarcó casi cinco décadas.

Su sobrino Taj, de 49 años, se ha pronunciado recientemente y ha defendido el legado de su difunto tío después de que el ex One Directioner, de 28 años, fuera calificado como el «nuevo Rey del Pop» en la nueva revista Rolling Stone, de la que es director.

Taj se dirigió a Twitter y echó humo: «No hay un nuevo Rey del Pop. El título de @RollingStone no te pertenece y no te lo has ganado. Mi tío lo hizo. Décadas de dedicación y sacrificio. El título ha sido retirado».

A pesar de tener la sangre hervida, el sobrino de Michael, Taj, rindió homenaje al cantante inglés, entre cuyos éxitos se encuentran As It Was y Night Changes.

Continuó: «Sin faltar al respeto a @Harry_Styles, es mega talentoso. Denle su propio y único título».

Los fans se apresuraron a comentar el post y parecían divididos en cuanto a con quién estaban de acuerdo.

Un usuario dijo que había espacio para dos reyes y escribió: «Quiero decir… usemos pistas de contexto… El NUEVO rey del pop… lo que significa que hubo/hay un PRIMER rey del pop… que es tu tío. Esto lo sabemos todos. Que la gente también brille, js».

Otro estuvo de acuerdo, escribiendo: «Así no funcionan los reyes ni los monarcas. Puede que MJ haya sido el mejor rey de todos los tiempos, puede que sea el mejor rey de la historia, pero pueden existir y existirán nuevos reyes después de él (aunque palidezcan en comparación). No hay canciones nuevas en más de una década, no hay éxitos número 1 en casi 2, su reinado como rey ha terminado».

Un usuario dijo: «Solo hay un Rey del Pop, y sin ánimo de ofender a Harry Styles, pero no está en la misma liga o universo que Michael Jackson«.

Otro añadió: «Soy un gran fan de Harry Styles, pero no. No es el nuevo rey del pop. No hay un nuevo rey del pop».

