Destraban caso para definir condena de 15 años a RGD

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación planteada por la defensa del prestamista luqueño Ramón Mario González Daher contra los magistrados Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias. Ambos fueron recusados en la causa en que RGD y su hijo recibieron condenas de 15 años y de 5 años de cárcel, respectivamente. Los dos camaristas podrán conformar el Tribunal de Apelación que debe estudiar el recurso de apelación especial contra dicha condena.

La Sala Penal fue integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. Este último entró en reemplazo del ministro Manuel Ramírez Candia, que se inhibió porque su esposa formó parte del Tribunal de Sentencia que condenó a González Daher.

En el caso, la defensa de RGD había recusado a los dos camaristas, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón, con lo que el caso quedó paralizado hasta tanto se resuelva la recusación contra ambos.

Una vez conformado, los camaristas estudiarán el recurso contra la condena de 15 años de cárcel, para González Daher, y de 5 años de prisión para su hijo Fernando González Karjallo, más el millonario comiso para ambos acusados. Los dos tienen medidas sustitutivas.

in límite. Por otra parte, la Corte resolvió rechazar in límite la recusación planteada por el ex dirigente deportivo contra el ministro Alberto Martínez Simón, en el proceso que enfrenta el luqueño en la causa por quebrantamiento de depósito y extorsión.

De acuerdo con el documento, el recusante invocó la causal contenida en el artículo 50, numeral 13, del Código Procesal Penal, que dispone que será motivo de separación de los jueces «cualquiera otra causa fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia».

En la causa, el juez penal de Garantías Rolando Duarte dispuso el embargo de bienes del prestamista hasta cubrir USD 1.100.000. Igualmente, está pendiente la imposición de medidas cautelares.

Esta causa de los 380 cheques robados del Juzgado de Delitos Económicos a cargo de Humberto Otazú, por quebrantamiento de depósito, no tiene responsables.

En el caso se comprobó el robo de evidencias, que estaban en dos sobres y formaban parte de las pruebas contra el ex dirigente deportivo y su hijo Fernando.

Los cheques denunciados como robados aparecieron nuevamente en manos del prestamista; inclusive, fueron usados para seguir con los aprietes y amenazas, en este caso al empresario Alberto Antebi, en pleno proceso final del juicio contra RGD.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

