Destinos más económicos para el verano 2022

Existe el deseo de los mexicanos de salir de Vacaciones durante el Verano, por lo que El Economista con la ayuda de la Guía Travel Hacker de Kayak seleccionó 5 los destinos de playa más baratos.

La Guía Travel Hacker de Kayak ofrece información sobre actividades populares y sitios por descubrir en cada destino. Permite la gestión del viaje de inicio a fin, mostrando el precio promedio de vuelos, alojamiento y alquiler de autos para los próximos meses (agosto/septiembre).

Destinos Nacionales Puerto Escondido Belleza oaxaqueña es Puerto Escondido, un lugar que invita a los turistas a descansar y pasar días de desconexión en una gran variedad de playas, pero también en otros atractivos naturales, como ríos y lagunas.

Si te apasiona el surf, las playas Carrizalillo y Zicatela con las olas más grandes e impactantes del mundo.

Lo que no te puedes perder es la liberación de las tortugas recién nacidas en la playa Bacocho. Un evento que se realiza todos los días a las 5 de la tarde y es un espectáculo que se quedará para siempre en tu memoria.

Precios para agosto

• Vuelos $2,496

• Alojamiento $2,579

• Renta de Auto $1,031

Cancún Sol y playa se viven todos los días en Cancún. El destino cuenta con una infinidad de alternativas para disfrutar el Verano, por ejemplo, paseos en catamarán y hasta esnórquel para visitar un museo submarino en Isla Mujeres.

En Cozumel, puedes rentar un auto y recorrer toda la isla. Y, si tienes oportunidad, deja espacio para conocer Holbox, una isla paradisiaca en la zona norte de la Riviera Maya.

O simplemente, quedarte a disfrutar la arena blanca y suave que te ofrece Cancún, además de una gastronomía que te enamorará.

Precios para agosto

• Vuelos $2,929

• Alojamiento $3,053

• Renta de Auto $1,217

Puerto Vallarta Puerto Vallarta es el típico destino para gozar del mar y pasar los días tumbados en la playa. El atardecer en el malecón es uno de los momentos más lindos para disfrutarlos con la pareja o la familia, la luz del sol se refleja en las estatuas de cobre que embellecen el escenario.

Disfruta de la tuba, bebida típica, hecha a base de palma de coco y diferentes frutas y frutos secos. Además, si buscas un lugar oculto, ve a las islas Marietas, solo puedes acceder en lancha o nadando, o bien puedes conocer El Jorullo, el puente vehicular colgante más largo del mundo.

Precios para agosto

• Vuelos $2,723

• Alojamiento $4,848

• Renta de Auto $1,052

San José del Cabo La zona de Los Cabos, formada por Cabo San Lucas y San José del Cabo, va ganando adeptos nacionales e internacionales.

En el imponente mar de Cortés te esperan las mejores actividades para disfrutar de la playa. Además del surf, buceo y esnórquel en el Parque Nacional Cabo Pulmo.

Puedes probar con la pesca y hacerte con un martín rayado, un pez gallo o una cabrilla, que te sabrán deliciosos a la hora de la cena. Porla noche, sal a recorrer las calles y disfrutar de una buena fiesta bailando hasta el amanecer.

Precios para agosto

• Vuelos $2,723

• Alojamiento $3,879

• Renta de Auto $1,134

Sta Ma. Huatulco Para los amantes de los destinos naturales y el ecoturismo, una excelente opción es Santa María Huatulco, en Oaxaca. Esta pequeña ciudad cuenta con nueve bahías, 36 playas vírgenes que podrás disfrutar gratuitamente y que son perfectas para practicar esnórquel, buceo, rappel, senderismo y muchas otras actividades en increíbles espacios al aire libre.

En familia y con los pequeños de la casa, puedes visitar, el mariposario Yée Lo Bée, el iguanario, en Ventanilla y Mazunte, donde se realiza un gran trabajo de conservación de las tortugas marinas.

Precios para agosto

• Vuelos $2,806

• Alojamiento $5,818

• Renta de Auto $722

Destinos internacionales Para decidir las Vacaciones de Verano en el extranjero, los viajeros muestran interés por los precios de los boletos de avión, el porcentaje de vacunación del país y también por las restricciones de ingreso

San José, Costa Rica Arenal Volcano,active andesitic stratovolcano in north-western Costa Rica 90km from San José, in the province of Alajuela, canton of San Carlos. The Arenal volcano measures at least 1,633 metres. San José, la capital de Costa Rica es la puerta de entrada a un paraíso natural, ya que todo el país ofrece una amplia variedad de actividades en las que maravillarte con la fauna y flora del lugar.

Si buscas destinos cerca de San José, tienes que conocer el Parque Nacional Braulio Carrillo y el famoso volcán Poás. Y si tienes algo más de tiempo, escápate a sus playas vírgenes, donde no sería raro que te cruces con un puma por el camino.

Prepárate, porque Costa Rica es un encuentro constante con el mundo animal.

Precios para agosto

• Vuelos $2,806

• Alojamiento $5,818

• Renta de Auto $722

Lago Atitlán, Guatemala Lago Atitlán, uno de los atractivos turísticos más visitados de Guatemala. Esta masa de agua se formó hace aproximadamente 84,000 años tras una erupción volcánica y enamora a todos los turistas que llegan hasta ella con sus aguas que varían de color a lo largo de sus 130kilómetros cuadrados.

Si te gusta recorrer los restos de antiguas ciudades arqueológicas, a menos de dos horas al este de Atitlán se encuentra Iximche, un sitio construido en 1470 que fue capital del reino kaqchikel. Alístate para recorrer a pie los infinitos senderos.

Precios para agosto

• Vuelos $4,807

• Alojamiento $2,879

• Renta de Auto $1,031

Bogotá, Colombia main square with church, Bolivar square in Bogota, Colombia, Latin America Capital colombiana que se encuentra enclavada en un punto rodeado por grandes cerros. El más conocido de todos es el Monserrate, a cuya cumbre puedes subir en funicular, pero te animamos a hacerlo caminando, desafiando así a la altura, ya que este destino se encuentra a 2,640 metros sobre el nivel del mar.

No te puedes perder el Museo del Oro y el Museo de la Esmeralda, con piezas que te dejarán con la boca abierta, y el Museo Botero, con una gran cantidad de obras del famoso artista colombiano.

Precios para agosto

• Vuelos $4,869

• Alojamiento $1,217

• Renta de Auto $742

Parque Nacional Tayrona, Colombia Paradise beach with white sand, crystal blue water and big boulders in Tayrona national park in Colombia with selective focus El Tayrona es uno de los parques naturales más importantes y conocidos de todo Colombia. Situado en la zona norte del país, muy cerca de la ciudad de Santa Marta, este lugar no es solo una maravilla de la naturaleza, sino también un espacio sagrado para los indígenas que ahíhabitan.

Se puede ingresar al Parque por la entrada de Zaino y caminar hasta el cabo San Juan, o bien caminar del calabozo hasta Playa Brava.

Existen alternativas de alojamiento en hamacas o en cabaña disfrutando del clima tropical.

Precios para agosto

• Vuelos $6,231

• Alojamiento $2,528

• Renta de Auto $1,310

Lima, Perú Panoramic view of Lima main square and cathedral church. La capital de Perú lleva años se ha convertido en el mejor destino gastronómico del mundo. Se disfruta al máximo cada bocado de comida, puedes encontrar restaurantes con los mejores premios culinarios, pero también rincones pocos conocidos en los que podrás probar platos deliciosos y a precios muy bajos.

Recorre Barranco, un barrio con ambiente alternativo o sus museos, como el Larco o el de la Memoria.

Los turistas se enamoran de la isla de San Lorenzo, donde podrás nadar con leones marinos.

Precios para agosto

• Vuelos $8,295

• Alojamiento $1,842

• Renta de Auto $1,072

*Metodología: Precio promedio de vuelos en agosto del 2022 para los destinos mencionados, basado en las fechas de viaje y búsqueda del mes indicado.

