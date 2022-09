Destino amazónico soñado: descubre mágicos atractivos de San Martín en su 116 cumpleaños

Entornointeligente.com /

La celebración, del 1 al 4 de setiembre, de su 116 aniversario de creación política departamental, constituye una estupenda ocasión para preparar el equipaje y viajar a la región San Martín , destino amazónico de ensueño y líder en desarrollo productivo. A continuación, conoce los principales atractivos turísticos que puedes visitar en el departamento de San Martín. Moyobamba Capital de la región, conocida como la Ciudad de las orquídeas , por la gran variedad de especies que posee, muchas de ellas endémicas. Poseedora de un clima agradable, la ciudad está ubicada en una meseta rodeada de barrancos que albergan a su vez pequeños ecosistemas. Fundada el 25 de julio de 1540, conserva una importante historia y costumbres. Mirador Punta de Tahuishco Recorrer los miradores naturales de San Juan y Tahuishco es deleitarse con una magnifica vista de los valles que rodean la ciudad. Están ubicados en los alrededores, a solo unos minutos del centro de la ciudad. Vivero Orquídeas Amazónicas Moyobamba es considerada un verdadero paraíso para los amantes de las orquídeas dado que su mayor tesoro son las más de 2,000 variedades de orquídeas que crecen en sus bosques, gracias a la diversidad de pisos ecológicos y al cálido clima que posee. Es más, dentro de ella se han reportado los más grandes descubrimientos mundiales en orquídeas como la Cattleya rex y el Phragmipedium peruvianum, ambas endémicas de la región. A finales de octubre o primeros días de noviembre se celebra el tradicional Festival Anual de Orquídeas de Moyobamba, donde puede apreciar las más espectaculares orquídeas de la zona. Cascadas Aguas Calientes Ubicado a solo 5 kilómetros de la ciudad. Sus aguas poseen propiedades medicinales con temperaturas que varían entre 32°C y 40°C. Baños Sulforosos de Oromina Localizado a 7 kilómetros desde Moyobamba sobre las faldas del cerro Oromina, Sus aguas presentan una temperatura de 8°C, con propiedades medicinales que pueden ser aprovechadas por los bañistas. Tras una corta caminata de 15 min se puede conocer también la cascada de Asnacyacu. Morro de Calzada Se encuentra a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Moyobamba, en el distrito de Calzada. Se caracteriza por ser un cerro apartado de la cadena montañosa de la cordillera oriental, con una altura de 600 metros constituyéndose como un mirador panorámico natural de 360°. Reserva Ecológica Tingana Se ubica a 19 kilómetros desde Moyobamba por vía terrestre hasta el puerto Boca del Huascayacu en el distrito de Yántalo, para luego navegar durante una hora en bote motor por el río Mayo hasta Tingana. Se encuentra en una zona de conservación y recuperación de ecosistemas, lugar que cautiva por hermosos paisajes naturales; se caracteriza la abundancia de árboles de renaco y aguaje. Ideal para la práctica del ecoturismo y turismo vivencial. Lea también: Destacan el potencial de Paracas como destino de turismo cultural Rioja Conocida como la «Ciudad de los sombreros», por ser un producto emblemático del tejido en paja bombonaje. Cuenta con atractivos naturales, expresiones culturales y exquisita gastronomía; se recomienda visitarla especialmente para las celebraciones del carnaval donde experimentara una agradable experiencia. Reserva Ecológica Santa Elena Se encuentra a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rioja, ubicada en el distrito de Pósic. Constituye un lugar privilegiado porque se encuentra en una Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas. Se caracteriza por ser un lugar pantanoso e inundable (Desde diciembre hasta abril), de bosque natural que cuenta con espejos de agua, con predominancia de especies de aguaje (Mauritia flexuosa) y renacales. Naciente del río Tioyacu Se puede apreciar las aguas cristalinas del río Tioyacu en las faldas de una montaña, a 898 metros sobre el nivel mar. En su recorrido se forman pozas y pequeñas cascadas en medio de un bello escenario paisajístico. También se puede disfrutar de un refrescante baño. Este lugar cuenta con todos los servicios. Un paraíso para disfrutar en familia. Este atractivo natural se encuentra en la localidad de Segunda Jerusalén, a 14 kilómetros de la ciudad de Rioja, en un viaje que dura 20 minutos en auto y otros 10 minutos a pie. Tarapoto Fundada el 20 de agosto de 1782 con el nombre de Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto , esta encantadora ciudad debe su nombre a la especie llamada Tarapotus o por su nombre científico Huacrapona Barriguda , palmera que creció antiguamente en las orillas de lo que fue la laguna Suchiche , núcleo de asentamiento de poblaciones nativas y punto de referencia importante en su historia. Convertido en un destino bioseguro desde el 17 de diciembre de 2020, cuando recibió oficialmente el sello Safe Travels, Tarapoto nos ofrece una serie de lugares de cautivante belleza paisajística, tradiciones y costumbres de gran riqueza cultural, así como una variada y suculenta gastronomía que seduce paladares e invita a volver más de una vez a esta joya del nororiente peruano. En esta portada de ingreso a la amazonia peruana se encuentra una variedad de ofertas en servicios de restauración y hospedaje. Posee el principal aeropuerto en la región San Martín , lo que le permite ser el punto de partida para conocer el departamento en su conjunto y un destino importante en el circuito turístico amazónico del país. A continuación, conoce los principales atractivos turísticos de la ciudad de Tarapoto: Plaza de Armas Es el punto de reunión más importante de la ciudad y ofrece un excelente panorama urbano, ideal para descubrir y disfrutar de emblemáticas áreas verdes que simbolizan la visión de ciudad de quienes participaron en su diseño y construcción, a partir del siglo XIX. Castillo de Lamas Su arquitectura inspirada en los castillos medievales europeos está construido con piedra natural. Es un lugar de promoción del arte y la cultura. Cuenta con una cafetería donde se puede comprar artesanías y degustar café y chocolates de la región. Se puede visitar de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Museo Chanka y de la diversidad Lamista Exhibición privada de una variedad de objetos de valor histórico artístico de la cultura lamista e historias diversas de la selva. Ubicado en el jirón San Martin cuadra 11. La visita es de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro poblado Comunidad Kewhua «El Wayku» Su valor se sustenta en ser la única etnia kechwa en la amazonia peruana. Conserva intactas sus costumbres ancestrales, como su idioma (kechwa lamista), su vestimenta, la arquitectura de sus casas hechas de tapial con techos de palma o tejas, sin ventanas, con la creencia de impedir el ingreso de los «malos espíritus». Visitará las tiendas de artesanías y su pintoresca Plaza de la Cultura. Catarata de Ahuashiyacu Esplendorosa caída de agua fría en medio de un paisaje exuberante, forma parte del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Lugar ideal para avistamiento de especies de flora y fauna. Ofrece servicios de venta de bebidas y suvenires. Se localiza a 14 kilómetros de Tarapoto por la carretera Yurimaguas. Catarata de Carpishuyacu Conocida también como catarata Pishurayacu , se ubica en el caserío de San José, el cual se encuentra en el km 32 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Se compone de dos caídas de agua que caen de forma escalonada. Toda esta agua llega hasta los pies de la catarata, donde se estanca y se forma una piscina natural de intenso color verde. Esta poza tiene una profundidad de 6 metros en su zona más honda. Laguna Sauce Llamada también Laguna Azul por el color que toma, al reflejarse el cielo en este bello espejo de agua de 35 hectáreas. Rodeada de tupida vegetación, se encuentra en el distrito de Sauce al que se accede desde Tarapoto, por el tramo sur de la carretera Fernando Belaunde Terry y a 35 kilómetros del desvío hacia Sauce cruzando antes sobre el rio Huallaga. Aquí se puede avistar flora y fauna, realizar actividades de pesca y recreación sobre el lago y disfrutar de amplios hospedajes hechos con materiales de la zona. Los maravillosos paisajes naturales de estos lugares los convierten en zonas ideales para la práctica del turismo de naturaleza, aventura y observación de aves. Por eso, al haber recibido el sello Safe Travels , los turistas tendrán la confianza de disfrutar de todas las bondades y actividades de estos destinos turísticos de Tarapoto. Chazuta Distrito de tradición ceramista ancestral, se ubica en la provincia de San Martín, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Tarapoto. Poseedora de una geografía paradisiaca, Chazuta destaca sobre todo por su riqueza cultural, expresada principalmente en su cerámica, declarada Patrimonio Cultural de la Nación , el 20 de julio de 2012, así como su textilería, danzas y música. Taytamaki Parque ecoturístico de 530 hectáreas que oferece diversos atractivos como el mirador Taytamak , que tiene forma de una gran mano abierta pintada con los colores rojo y blanco de la bandera nacional. Al ubicarse en la palma de esta mano se tiene una vista panorámica de la ciudad de Tarapoto y de los distritos de Morales y de la Banda de Shilcayo. También hay los miradores El Gavilán y Wayra , que permiten observar el magnífico valle de la provincia de San Martín hasta el distrito de Juan Guerra. Este paradisiaco lugar es un santuario para la observación de aves , especialmente colibríes como el ermitaño de Koepcke, el ermitaño ermitaño picogrande, el ermitaño barbinegro, el colibri ala de sable gris, el picaflor zafiro, colibrí cola de oro y el colibrí diamante pechizafiro. Además, permite realizar excursionismo por su amplio bosque amazónico. Gastronomía Tarapoto es uno de los principales destinos para degustar lo más representativo de la gastronomía amazónica peruana, cuyo mayor embajador es el tradicional juane . Juane, plato insignia Es un sabroso plato preparado con arroz, huevos cocidos, gallina y especias envueltas y cocidas en una hoja de bijao, la cual simboliza la cabeza de San Juan Bautista. Las amas de casa acostumbran acudir a tempranas horas, de preferencia un día antes de la festividad, al mercado en busca de los insumos para preparar el emblemático potaje amazónico. Además del típico juane a base de arroz, existen otras variedades según los ingredientes con los que se preparan. Juane de yuca: Lleva yuca molida en vez de arroz y se rellena con pescado, especialmente paiche. Avispa Juane: Se añade al arroz carne de cerdo molida y con ello se prepara la masa, rellenándose con una presa de gallina frita. Nina Juane: Es un juane que lleva trozos de gallina con huevo batido en vez de arroz. Sara juane: En vez de arroz lleva una mezcla de maní crudo molido, maíz molido y caldo de pollo. Juane de chonta: Se añade chonta picada a la mezcla de arroz. Lea también: Aguaje, camu camu y paiche, los superalimentos amazónicos que protegen tu sistema inmune Tacacho con cecina Es otro de los platos emblemáticos de la Amazonía peruana, no solo por su popularidad, sino también por su delicioso sabor. Está hecho a base de plátano verde cocido, triturado y bañado en manteca de cerdo, combinación que da lugar a unas esferas del tamaño de un puño pequeño, rellenas con trozos de cecina -carne ahumada tradicional de la Amazonía-. Se sirve junto a una buena porción de cecina frita y plátano maduro asado a la parrilla. Patarashca Es uno de los potajes tradicionales en los que el pescado cobra un gran protagonismo. Este plato está hecho a base de pescado fresco de río, sazonado por dentro con condimentos locales y asado a la parrilla envuelto en hoja de bijao. El resultado de este proceso culinario es un sabroso pescado ahumado, maridable con plátano o yuca sancochada, ají de cocona y un irresistible refresco de camu camu, el fruto considerado un superalimento por sus extraordinarias propiedades nutritivas. Lea también: Fiesta de San Juan, la cautivante celebración que identifica a la Amazonía peruana Inchicapi El nombre de este potaje proviene de los vocablos quechuas «inchik», que significa maní, y «api», que significa sopa. Al inchicapi se le considera la «sopa del poder» para los habitantes del oriente peruano, dado que otorga las energías necesarias para sobrellevar sin cansancio la jornada laboral diaria. Su receta incluye presas de gallina, maní, harina de maíz y sachaculantro, ingredientes con una gran cantidad de proteínas ideales para el eventual friaje amazónico o para cualquier ocasión especial. Se sirve acompañado de arroz graneado y una porción de yuca cocinada. Ensalada de chonta Se trata de un plato de entrada emblemático en el menú amazónico y es imposible de encontrar en otras partes del Perú, dado que el ingrediente principal es la chonta, una palmera que solamente crece en la selva y de la que se extraen unas finas tiras blancas que son las protagonistas de este potaje. Para quienes prefieren disfrutar de un plato ligero, pueden degustar esta entrada preparada también con lechuga, tomate, palta, limón y sal para obtener una deliciosa ensalada con un sabor único y muy agradable al paladar.

