Destacan éxito de Encuentro Turístico de Marcas Maracaibo 2022

CARACAS.- El expresidente de Conseturismo, Julio Arnaldes, conversó sobre el Encuentro Turístico de Marcas, edición Maracaibo, calificando la rueda de negocios como todo un éxito.

En entrevista concedida al programa «2+2 de Unión Radio señaló que asistieron alrededor de 135 profesionales del sector entre prestadores de servicios, hoteles, guías turísticos, mayoristas y operadores.

Indicó, que esperan llevar la Feria de Marcas a Barquisímeto, Margarita, Anzoátegui y Ciudad Bolívar, sin embargo no descarta la posibilidad de llevarla a destinos más pequeños como La Colonia Tovar.

Arnaldes, resaltó el crecimiento que ha tenido en los últimos dos meses el sector hotelero en Mérida, lugar donde se llevó a cabo la primera Feria de Encuentro de Marcas, al que asistieron más de 25 operadores de la Feria Abby, la más importante del turismo.

Aseguró, que la finalidad principal de este tipo de iniciativas es hacer negocios en el país, ayudando con el crecimiento del sector turismo, económico y gastronómico del país. A su juicio, este último ha crecido mucho en lugares como Los Roques, Canaima, Margarita, Maracaibo, ofreciendo a los turistas grandes propuestas culinarias.

Carolina Viilanueva/Unión Radio

