As discotecas Jamaica e Tokyo vão reabrir no próximo dia 30 de Setembro, depois de dois anos fechadas e de uma falsa partida anunciada para Junho. Abrem portas no Cais do Gás, a pouco mais de 500 metros da antiga localização. A organização garante que a mudança de local não vai afectar a essência do ambiente.

